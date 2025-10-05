Serie D. Cannara, arriva il Montevarchi. In casa stavolta è vietato sbagliare

Vietato sbagliare per il Cannara che ospita il Montevarchi. Fischio di inizio alle 15 con i rossoblù che sperano di "espugnare" lo Spoletini. Davanti al pubblico di casa, infatti, l’undici di Armillei ha conquistato due sconfitte, in altrettante partite, contro due corazzate come Seravezza e Grosseto. Il pari di domenica a Sansepolcro ha ridato consapevolezza ai rossoblù che oggi si trovano ad affrontare, almeno sulla carta, un avversario più alla portata. Occhio però al Montevarchi di Marmorini che, nelle ultime due gare ha collezionato 4 punti, battendo, fra l’altro, il Seravezza per poi pareggiare nell’ultimo turno contro il Trestina. Un Montevarchi in salute, insomma, ma va anche detto che lontano dal Brilli Peri, i toscani non hanno fatto punti. L’auspicio dei cannaresi è che il trend negativo della Marmorini band possa continuare. Armillei potrà contare anche sul neo acquisto, il centrocampista ivoriano, classe 2007, Cristo Cedrico Gnazale. Il tecnico sembra intenzionato a riproporre l’undici che ha fermato sullo 0-0 il Sansepolcro con il rientro di Elian Bertaina al centro dell’attacco al posto di Lomangino.