Serie D. Cannara, è sfida al Seravezza. Armillei: "Dobbiamo dire la nostra»

CANNARA - "Vogliamo dimostrare di poter stare in questa categoria e di poter dire la nostra. Per farlo, però, dobbiamo battagliare ogni domenica. Come abbiamo fatto anche all’esordio. Evitando però quegli errori che, in questa categoria, si pagano". Antonio Armillei indica ai suoi la via. Il tecnico del Cannara suona la carica alla vigilia dell’esordio casalingo dei rossoblù che oggi, alle 15, ospitano allo Spoletini il Seravezza. Avversario tutt’altro che semplice, come conferma il fatto che, al debutto, i toscani hanno sconfitto la corazzata Grosseto con una doppietta di Bedini. "Sappiamo la qualità dell’avversario – continua il tecnico – ma noi vogliamo riscattare il ko subito contro il Follonica Gavorrano". Una sconfitta che ha lasciato molto amaro in bocca perché maturata nei minuti finali. Contro il Seravezza non ci sarà Myrtollari, squalificato. Ci sarà invece il bomber argentino Elian Bertaina, in gol anche domenica scorsa. Rientrati, dagli impegni con le nazionali giovanili, anche i due classe 2007, Fation Haxhiu e Justin Raviele, entrambi a disposizione di Armillei. Allo Spoletini arbitra Cifra di Latina.