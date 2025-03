Serie D, difesa di casa in “bambola“ e Belli ne approfitta per siglare il gol decisivo al 62esimo. Un’Orvietana apparsa distratta e svogliata cede il passo a un attento Poggibonsi

ORVIETANA 0 POGGIBONSI 1

ORVIETANA: Formiconi, Berardi (46’ Proia), Ricci, Mauro, Paletta (75’ Coulibaly), Barbini (56’ Caravaggi), Fabri, Simic, Petritaj (46’ Bologna), Panattoni, Caon. All.: A. Rizzolo.

POGGIBONSI: Pacini, Martucci, Borri, Fremura, El Dib (86’ Pisco), Marcucci (61’ Boganini), Mazzoli, Mignani, Cecconi, Vitiello (80’ Bellini), Belli (75’ Massai). All.: F. Baiano.

ARBITRO: Alice Gagliardi di S. Benedetto del T. (Melnychuk di Bologna – Pipola di Ercolano).

RETI: 62’ Belli

ORVIETO La squadra biancorossa si scioglie come neve al sole a fronte di un Poggibonsi che fa esattamente quanto pensato alla vigilia della gara. Non la partita della vita, soltanto una gara attenta, badando principalmente a non scoprirsi troppo. Chi manca clamorosamente è la “squadra“ di Rizzolo. Inutile, stavolta, puntare il dito sui singoli, essendo apparsi tutti, subentrati inclusi, poveri di idee e senza la fame di imporsi, qualità essenziale e imprescindibile in tutte le categorie.

Mister Rizzolo aveva chiesto determinazione. Purtroppo, però, il messaggio deve essersi perso per strada vista la prestazione offerta dai biancorossi. Il tecnico, per l’occasione, aveva anche sposato la causa “giovani“, schierando dal primo minuto Formiconi, Petritaj e Barbini. Tolto Formiconi, Petritaj aveva collezionato fino a oggi un solo gettone e per Barbini era l’esordio assoluto.

Hanno fatto il loro e avrebbero meritato un contorno decisamente migliore. Il primo tempo aveva visto l’Orvietana leggermente più intraprendente, ma mai pericolosa salvo la conclusione di Fabri che obbligava al tuffo Pacini. Più insidiosa la conclusione di Belli, intorno alla mezz’ora, sventata da un Formiconi apparso molto reattivo.

Troppo pochi i lampi per illuminare una sfida diretta non in maniera irreprensibile dalla signora Gagliardi, costantemente troppo distante dall’azione.

Mister Rizzolo, nell’intervallo, si affidava ai cambi senza essere ripagato dal cambio di marcia che cercava. Il Poggibonsi, meno abbottonato della prima frazione di gioco ma poco pericoloso, approfittava di uno svarione clamoroso della difesa biancorossa che, al 63esimo, praticamente consegnava la palla a Belli per metterla dentro a porta completamente sguarnita. Gol che si è rivelato decisivo per consentire agli ospiti di portare a casa il bottino pieno.

Roberto Pace