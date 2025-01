Serie d femminile. Le maremmane aspettano il Rosignano

Quarta contro quinta in classifica. Oggi alle 21 a Marina di Grosseto l’Invicta femminile di serie D ospita il Volley 6 Rose Rosignano per uno scontro diretto d’alta classifica. La formazione di Rosignano infatti è quarta con 28 punti e le grossetane allenate da Stefano Spina e Andrea Chiappelli inseguono staccate di due punti. Sono due formazioni ambiziose, che puntano decisamente ad un posto nei playoff, frutto di un girone d’andata importante. Le grossetane, under 18, stanno giocando due campionati contemporaneamente e per adesso non stanno pagando la fatica. All’andata l’Invicta perse 3-1, ma da quella sfida il team di Spina è cresciuto, maturato ed ha preso consapevolezza delle proprie forze. Rosignano ha individualità di assoluto valore. Le grossetane dal canto loro cercheranno di sfruttare il buon momento di forma.

La stessa formazione, che gioca anche il torneo under 18, in settimana ha superato 3-0 il Dream Volley Pisa al primo turno dei playoff qualificandosi per i quarti di finale.