Serie D. L’Orvietana riparte da Seravezza. Indisponibili Sforza e Savshak

ORVIETO - Cambiare strada perché quella intrapresa non porta alla meta indicata per questa stagione. Il percorso parte da Seravezza dove bisogna dimostrare di credere nel profondo a ciò che si sta facendo. Uscire dal campo con un risultato non negativo documenterebbe che il messaggio della Società avrà avuto l’effetto desiderato. Un altro rinvio non sarebbe la fine del mondo ma potrebbe comportare l’inizio di una revisione dei piani. Va detto che, fino a ora, I giocatori sono parsi ancora poco padroni di tale credo. Da qui le indicazioni di puntare più e meglio sul lavoro nella testa e nelle gambe dei giocatori. Troppo vicina la trasferta di Seravezza per per avventurarsi in decisioni clamorose e/o rivoluzionarie spinti soltanto dal fattore emozionale. Con il Ghiviborgo, a differenza di quanto accadde con il Siena, l’Orvietana ha provato a fare qualcosa in più per vincere la partita, principalmente su palle inattive (8 o 9 calci d’angolo), ma anche esibendo qualche (rara) trama di gioco per andare vicina al vantaggio (Tronci si è mangiato un goal di quelli che producono l’insonnia almeno per una settimana). Ancora troppo poco, rispetto al "tanto" perso causa degli errori commessi sulle due reti subite. Le discussioni non mancano, ma forse sarebbe meglio chiudere la bocca, tapparsi le orecchie, provando ognuno a fare meglio il proprio lavoro che sia quello di giocatore, tecnico, dirigente, spettatore … A Seravezza sono confermate le assenze di Sforza e Savshak. Sul fronte opposto c’ è Francesco Fabri in grande spolvero.

ORVIETANA: Formiconi, Paletta, Mauro, Berardi, Ricci, Tronci, Barbini, Simic, Selvaggio, Tenkorang, Caon. All. Rizzolo.

Roberto Pace