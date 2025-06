Serie D: Sansepolcro ingaggia Eddy Omohonria, Spoleto e Pontevalleceppi attivi sul mercato

In serie D ingaggio di spessore in casa Sansepolcro. Il ds Emanuele Monni ufficializza l’arrivo dell’esterno ex Trestina, Bastia e Pontevecchio Eddy Omohonria (99). Altra conferma di lusso nel reparto avanzato da parte del trio Ranocchia-Porcari-Pambianco in casa San Venanzo. Ufficiale Lorenzo Cacciamano (88).

Primi tre ingaggi in casa Spoleto dopo la promozione in Eccellenza. Il ds Del Frate ha ufficializzato il difensore Leonardo Benedetti (03) dall’Acf Foligno, e l’attaccante Giovanni Balzamo (99) e il classe 2007 Filippo Zinni dalla Ducato. E arrivano anche tre conferme in casa biancorossa. Il presidente Montesi ha annunciato che il bomber Mikele Kola (93), il capitano Lorenzo Colarieti (00) e il portiere Alessandro Antonini (05) saranno a disposizione di Cavalli anche nella prossima stagione.

Altro arrivo a Pierantonio dopo quello di Thomas Monacchia (06) a centrocampo dalla Pontevecchio. Il presidente Fumanti ha ufficializzato l’attaccante Federico Retini (97) dal Pontevalleceppi. Proprio il Pontevalleceppi Ripa è fra le società più attive sul mercato. Il ds Mortaro ha definito gli arrivi dei difensori Emanuele Belloni (03) dal Bastia e Ferri (03) dal Castiglione del Lago. A centrocampo arriva dall’Ellera il classe 2006 Tommaso Pimpinelli. Lascia invece il club l’attaccante Filippo Paradisi (98).

Il ds Papini ufficializza un altro arrivo in casa Angelana. Ufficiale l’ingaggio, dall’Ellera, dell’ex Castiglione del Lago Leonardo Bevilacqua (03). Rinforzo sulla corsia mancina per la Pontevecchio. Dall’Ellera arriva l’esterno classe 2003 Giuseppe Bartoli.