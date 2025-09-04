Serie D. Tordiglione approda al Tau. Si rafforza il reparto offensivo

E’ quello che si dice un prospetto. Una promessa. La società Tau Calcio Altopascio comunica di aver ingaggiato il giovane attaccante Nicolò Tordiglione, classe 2006. Il giocatore arriva in amaranto dopo l’esperienza nella primavera dell’Empoli e la crescita maturata nel settore giovanile del Bologna. Sarà da subito a disposizione di Mister Ivan Maraia e dello staff tecnico, già per la partita di Siena, la prima di campionato domenica in serie D girone D. Rappresenta un importante rinforzo per il reparto offensivo del Tau che adesso, in attacco, può contare su questo giovane oltre che su Carcani, Omorugieva e Nottoli. La giovane punta rientra nei parametri stabiliti dalla società per questo mercato che con l’arrivo di Tordiglione in pratica si chiude definitivamente: sono infatti arrivati tutti giocatori giovani, magari già con esperienza in categoria ma a costi contenuti. Il direttore sportivo Giovanni Maneschi ha fatto un grande lavoro. Sì, perché non era affatto facile individuare i profuili giusti. Del resto il club ha scelto una strategia per il futuro. I giocatori migliori della passata stagione (conclusasi con la finalissima playoff) si sono accasati altrove, senza che però sia entrato un centesimo nelle casse amaranto vista la presenza dei procuratori che gestiscono gli atleti. I tempi sono cambiati. Nel frattempo, dopo il passaggio del turno in Coppa, con il successo esterno contro il Ghiviborgo (il secondo round in Coppa è previsto per l’8 ottobre, probabilmente contro Grosseto o Prato), adesso si comincia a fare sul serio. Domenica al Franchi contro il blasonato Siena sarà già campionato. Impegno subito difficile, come tutto l’avvio, Sansepolcro a a parte alla seconda giornata; alla terza altro derby esterno con il Ghiviborgo e poi turno infrasettimanale in casa contro una delle favorite, il Prato dell’ex mister Venturi.

Ma.Ste.