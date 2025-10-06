Serie D. Trestina a bocca asciutta. Ora un tris per ripartire

Il Trestina esce a mani vuote dall’anticipo del "Bernicchi" contro un Grosseto che ha dimostrato di essere squadra costruita per lottare per il vertice. Sul piano delle occasioni i toscani si sono fatti nettamente preferire (il portiere bianconero Bonifacio è stato forse il migliore campo, salvando a più riprese la propria porta) eppure è innegabile che il destino del match si sia risolto in due episodi avvenuti ad inizio ripresa.

Sugli stessi, questa la valutazione di Simone Calori: "La rete annullata a Nouri - afferma l’allenatore altotiberino - mi lascia un po’ perplesso: nemmeno le immagini televisive chiariscono se il giocatore fosse effettivamente in posizione di offside. Una manciata di secondi dopo è arrivato il gol dei maremmani che ha deciso il match: nella circostanza, non siamo stati attenti come avremmo dovuto. Qualche dubbio ho pure sul successivo contatto tra Ferri Marini ed il portiere avversario, sul quale l’arbitro ha ravvisato un’irregolarità del nostro capitano".

Dai singoli episodi la valutazione del tecnico bianconero si sposta su un piano più generale: "Credo che da parte del Trestina la prestazione ci sia stata - conclude il tecnico - al cospetto di un Grosseto davvero forte: soprattutto contro formazioni di questo livello occorre saper gestire i momenti e le situazioni e sfruttare al massimo quelle poche opportunità che comunque ti vengono concesse. La classifica è precaria: ci attendono ora 3 gare contro squadre costruite per lottare per i nostri stessi obiettivi e dovremo assolutamente far punti".

Paolo Cocchieri