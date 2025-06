Serse Cosmi e Giovanni Galeone celebrano i 120 anni del Perugia

Una foto insieme a Giovanni Galeone che, come lui, ha ricevuto tanto affetto dalla gente di Perugia. Quando era allenatore e lunedì, da ex, per la grande festa del Perugia. Serse Cosmi la sceglie per la sua pagina Instagram: "Fonte di ispirazione per una generazione di allenatori: Giovanni Galeone uno di noi. Perugia nostro, 120 anni di amore incondizionato".

L’allenatore perugino, insieme a tanti ex biancorossi, ha vissuto una giornata all’insegna delle emozioni. "Una giornata incredibile – racconta – e da perugino lo è ancora di più. Ho attraversato tutto il Perugia della mia vita, dai giocatori che andavo a vedere da tifoso al Santa Giuliana, a quelli di Galeone, poi i miei. Ho attraversato la mia vita, con mille emozioni dentro. Quello che vedo è la dimostrazione che la città ha bisogno di questo: la gente deve riappropriarsi del Perugia, non devono essere gli altri che si appropriano. Ho visto amore per la squadra della propria città".

L’obiettivo deve essere quello di riaccendere la piazza... "È fondamentale riavvicinare la gente, il passato determina il presente e futuro, se tu ti dimentichi del passato, o fai finta non sia esistito, non hai futuro. Oggi bisogna ripartire dalle stesse cose di 50 anni fa: competenza, passione e amore. Il resto sono tutti film".

Anche Giovanni Pagliari ha ricevuto tanto affetto dalla gente accorsa per festeggiare i 120 anni del Grifo. "Ho vissuto gran parte della mia vita a Perugia e c’è stato un legame grandissimo che rimarrà per sempre", ha ricordato Pagliari che il Grifo l’ha vissuto prima da giocatore e poi da allenatore. Il tecnico marchigiano veste anche i panni del tifoso biancorosso per giudicare il recente cambio di proprietà a Pian di Massiano. "Perugia e i perugini ne hanno sentite tante di chiacchiere e voglio i fatti: è una città scottata, solo loro possono dimostrare un amore così grande. Ma adesso ci vogliono i fatti".

Francesca Mencacci