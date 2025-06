Sesto Fiorentino celebra Alfredo Martini con gare ciclistiche in suo onore

A undici anni dalla sua morte avvenuta il 25 agosto 2014, Sesto Fiorentino ricorderà il suo indimenticabile concittadino Alfredo Martini, personaggio storico e in inimitabile del ciclismo mondiale. La giornata mercoledì 11 giugno su iniziativa del Comune e della locale società Pegaso Bike Service, con sei gare nel centro storico di Sesto che inizieranno a metà pomeriggio e si protrarranno fino alla tarda serata. Quartiere generale Piazza Vittorio Veneto e il Comune, mentre per lo svolgimento della kermesse scelto un circuito lungo circa un chilometro.

I primi a scendere in gara i giovanissimi del pedale dai 7 ai 12 anni con inizio della gara riservata ai tesserati delle province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e Siena alle ore 16,30. Al termine della gara dei miniciclisti, attorno alle 18,30, inizieranno le gare tipo pista con gli esordienti (maschi e femmine) su 12 giri dell’anello cittadino, per la categoria donne allieve con 16 giri in programma, mentre per gli allievi i giri saranno 20 ed infine a chiudere la serata la categoria juniores su 30 giri. Gli organizzatori sestesi premieranno i vincitori delle gare con speciali maglie e medaglie realizzate per l’occasione oltre ad altri premi. Sarà una grande festa con tanti giovani ciclisti, e diversi personaggi ospiti d’onore, nel nome e nel ricordo del mitico Alfredo Martini.

Lui che ha segnato in modo indelebile la storia del ciclismo e messo in fila una serie infinita di risultati e di emozioni.

Antonio Mannori