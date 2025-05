Sette anni di SunSen Beach Volley a Senigallia: tornei e divertimento al Chiringuito Beach Club

Sette anni di SunSen Beach Volley Senigallia. Questo fine settimana, il 16, 17, 18 maggio al Chiringuito Beach Club (Bagni Roberto 44) saranno sette anni di tornei di beach volley, federali e amatoriali, sette anni di idee e impegno, di divertimento e socialità. Si parte domani.

"Tutto inizia frequentando una decina di anni fa la famosa Beach Volley Marathon di Bibione. – racconta Alberto Crivelli, tra gli ideatori del SunSen - Da lì, io e Michele Trebbi, il titolare dello stabilimento "Chiringuito Beach Club", ci siamo messi in testa di organizzare un evento simile, ma con delle sostanziali differenze: la grandezza dell’evento (quello di Bibione molto più grande) e una familiarità diversa (maggiore la nostra), così nell’estate 2018 diamo il via alla prima edizione".

Continua: "Tante sono state le incertezze iniziali, nel capire se l’evento potesse andare e potesse piacere, poi con il passare degli anni ci siamo accorti della crescita esponenziale avuta tramite le richieste sempre più numerose di partecipazione ai tornei serie B1, richieste provenienti da tutte le parti d’Italia".

Evento nell’evento, domani alle ore 19 con partenza dal Chiringuito, in programma la SunRun "nata in collaborazione tra noi e il King Sport, una corsa (10 km) o camminata (5 km) a livello amatoriale rivolta a tutti".

Crivelli conclude: "Ringraziamo il Comune di Senigallia e la Regione Marche per il loro patrocinio e il loro sostegno, e lo stabilimento Scalo Zero che ha collaborato concedendoci spazi per i campi. Ora incrociamo le dita per il tempo, poi speriamo di dare a Senigallia tanto sport, aggregazione e convivialità".

Domani: per l’intera giornata torneo federale B1 2x2 maschile e femminile; nel pomeriggio torneo amatoriale 2x2 misto e SunRun; sabato 17 e domenica 18 maggio: tornei amatoriali maschili, femminili e misti con feste serali in spiaggia. Il programma completo su www.sunsen.it

Alice Mazzarini