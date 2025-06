Sette campioni regionali di gym boxe della Pugilistica Carrarese alle finali nazionali

Sono sette i campioni regionali di gym boxe (il pugilato con contatto controllato) della Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“ che al termine delle sei giornate di campionato, hanno conquistato il titolo toscano e il diritto ad andare alle finali nazionali di Cattolica, nel riminese, in programma dal 12 al 15 giugno prossimi. A guidare la squadra toscana sarà Michele Terenzoni, insegnante della società gialloazzurra, ma anche responsabile regionale della gym boxe e membro del consiglio nazionale. La sesta e ultima giornata si è disputata alla Dogali, dopo le prime cinque tappe di Montecatini, Firenze, Rosignano, ancora Firenze, Cascina (è saltata quella di Lucca).

Questi i campioni regionali gialloazzurri allenati da tecnico Michele Terenzoni e dal tecnico giovanile Nicola Bui: Irene Mariani (categoria Junior, 57 kg), Roberto Frigerio (Junior, 63 kg), Leonardo Serafini (Junior, 57 kg), Marianna Rinaldi (Master, 63 kg), Alessandra Biancardi (Master, 57 kg), Luca Ferrandi (Senior, 57 kg), Noah Bevilacqua (Junior, 91+ kg).

Per la società di via Cattaneo è salito sul ring anche il debuttante Joshua Ricci (Junior -75 kg). Intanto per il prossimo fine settimana Mia Maria Paita (Under 17, kg 57) e Vittorio Prencipe (Under 17, kg 52) sono stati selezionati per il torneo nazionale “Mura“ in programma sul ring di Roccaforte Mondovì, nel cuneese, una competizione riservata agli under 15 e 17.

ma.mu.