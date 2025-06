Settecolli, Ceccon primo nei 200 dorso. Wellbrock vince i 1500. Paltrinieri è secondo. Curtis regina dei 50

Gregorio Paltrinieri (nella foto) chiude al secondo i 1.500 stile libero al Trofeo Settecolli 2025. Il 30enne di Carpi ferma il cronometro sul tempo di 14’58”22 ed esce sconfitto dal duello testa a testa con il tedesco Florian Wellbrock (14’53”59). Completa il podio Ivan Giovannoni, terzo in 15’03”90. Greg è soddisfatto e non ha ancora deciso se scendere in vasca ai Mondiali di Singapore, posto che si cimenterà già nelle acque libere.

Sara Curtis dopo aver vinto i 100 sl, ieri ha vinto i 50 sl fermando i cronometri su 24”74. La 18enne piemontese, campionessa europea juniores in carica, ha preceduto Silvia Di Pietro rimasta sotto i 25” (24”81). Affermazione di carattere e orgoglio per Thomas Ceccon che, dopo il secondo posto nei 100 dorso (campione olimpico e uomo piu’ veloce del mondo), ha firmato i 200 in 1’56”55.

La sorpresa di giornata l’ha regalata la padrona di casa Francesca Romana Furfato prima nei 200 dorso in 2’11”74 battendo l’inglese e superfavorita Holly McGill seconda (2’11”92).

"Forse si è visto che mi sono allenato un po’ di più nei 200 e oggi ne è stata la prova – le parole di Ceccon –. Si vede che sto lavorando, nel complesso sono contento del mio Settecolli".

Infine Nicolò Martinenghi è terzo nei 200 rana con il tempo di 2’10”00, ma il varesino deve inchinarsi al giapponese Yu Hanaguruma (2’09”06) e a Christian Mantegazza, secondo in 2’09”39.