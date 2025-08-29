Settore giovanile. Coppa Italia, la Primavera resta in dieci e va ko. Lo Spezia si impone per 2-1 e passa il turno

Perugia subito fuori dalla Coppa Italia. la Primavera biancorossa è uscita sconfitta per 2-1 nel match con lo Spezia di Claudio Terzi che si qualifica così al turno successivo. La partita si sblocca subito con il tap-in vincente di Conte che al 10′ segna il suo primo gol in maglia bianca. Poco prima della mezz’ora Cesarini ferma Ferrazza, lanciato verso la porta, rosso e calcio di rigore per lo Spezia che lo stesso Ferrazza realizza per 2-0. Il Perugia ha una reazione d’orgoglio e allo scadere della prima frazione Agnissan viene steso in area. Dottori, su calcio di rigore, rimette in partita i suoi. Nella ripresa i biancorossi si riversano in attacco e i locali provano a sfruttare gli spazi rendendosi pericolosi in più occasioni.

PERUGIA: Strappini, Belloni, Calzoni (34′ st Giambarveri), Vanni (29′ pt Cantalino), Peruzzi, Cesarini, Bellali (21′ st Taveres Roache), Dottori, Agnissan (34′ st Raffaelli), Berta, Ciani (34′ st Bevanati). A disp.: Cataldo, Bartolini, Napolano, Bendini, Chiodini. All.: Luigi Giorgi