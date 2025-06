Settore giovanile. La Primavera cambia in panchina. Via Moll Moll arriva Luigi Giorgi

La stagione passata della Primavera non è andata secondo le attese. I giovani biancorossi hanno raggiunto la salvezza nel finale di stagione, con qualche patema d’animo. E per questo la società di Faroni ha deciso di cambiare le cose per la prossima stagione.

Il club di Pian di Massiano lavorando quindi non solo per la prima squadra, ma anche per il settore giovanile, a partire dalla Primavera. La guida tecnica dei giovani biancorossi non sarà più affidata, come nella passata stagione, allo spagnolo Joan Moll Moll, come riporta calciogrifo. Alla guida dei grifoncelli dalla stagione 2025-2026 ci sarà infatti Gigi Giorgi, tecnico che nell’ultima stagione è stato il secondo di Ledesma alla Primavera dell’Ascoli dopo avere guidato dal 2021 ad oggi le formazioni bianconere Under 16 e Under 17.

Molti si ricorderanno di Giorgi come calciatore (era un jolly di centrocampo) e della sua carriera chiusa nel 2020 al Mantova dopo avere militato con Foligno (nella stagione di C2 2006-2007), Ascoli, Novara, Siena, Palermo, Atalanta, Cesena e Spezia, tutte tra Serie A e B. Era dato per favorito per allenare la Primavera dell’Ascoli ma il recente passaggio di proprietà da Pulcinelli a Passeri ha evidentemente cambiato le carte in tavola e a Perugia, tramite il Dt Mauro Meluso e il responsabile del settore giovanile Giovanni D’Andrea, ha trovato semaforo verde. Giorgi potrà dunque avere a Perugia la sua prima esperienza alla guida di una Primavera.