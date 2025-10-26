Settore giovanile. La Primavera torna al successo. Dottori ne fa due al Palermo

PERUGIA – Dopo due pareggi consecutivi torna alla vittoria la Primavera di Giorgi che grazie alla doppietta di Cristian Dottori batte 2-1 il Palermo di Cristiano Del Grosso alla quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Per i biancorossi invece quinto risultato utile consecutivo.

Parte forte il Perugia che va in vantaggio dopo tre minuti con Dottori che appena entrato in area dal settore destro insacca con un destro preciso anche se non irresistibile. Passano cinque minuti e arriva il pareggio del Palermo su calcio di rigore assegnato per un intervento scomposto di un difensore biancorosso. Di Mitri segna nonostante l’intuizione di Strappini. Il Perugia prova ad attaccare ma sono gli ospiti a rendersi pericolosi e colpire una traversa.

Nella ripresa l’episodio che decide la gara. Dottori viene atterrato in area dal portiere Pizzuto. Lo stesso Dottori di piatto destro realizza il 2-1. I rosanero si riversano in attacco ma prima Strappini per due volte e poi la base del palo negano il pareggio. Nel finale Agnissan spreca un buon contropiede che non pregiudica la vittoria finale.

In classifica, Perugia che sale a quota 9 mentre il Palermo rimane a quota 4, penultimo in classifica.

PERUGIA: Strappini, Belloni, Brunori, Vanni (10′ st Bellali), Peruzzi, Rondolini (33′ st Merico), Dottori, Napolano (10′ st Agnissan), Sheji, Berta, Ciani (33′ st Calzoni). All. Luigi Giorgi.

PALERMO: Pizzuto, Terranova, Rinella, Tarantino, Nicolosi E., Hulidov, Ribaudo, Grippa, Di Mitri, Brutto, Cracchiolo. All. Cristiano Del Grosso

Arbitro: Cataldo Zito di Rossano

Marcatori: 3′ pt e 6′ st (rig.) Dottori, 8′ pt (rig.) Di Mitri (PA)