Settore giovanile. La Primavera va ancora ko. Blitz del Pescara a Sanfatucchio

Non è un buon momento per la Primavera biancorossa che dopo il ko di Cosenza cade anche in casa. Seconda sconfitta consecutiva per il Perugia che viene battuto, sul campo di Sanfatucchio, dal Pescara per 2-1 davanti al presidente Faroni e al direttore Meluso.

Primo tempo che si chiude con il vantaggio degli ospiti grazie alla rete Di Zio siglata alla mezz’ora. Nel secondo tempo i ragazzi di mister Moll Moll entrano con una convinzione diversa ma nel momento migliore dei biancorossi arriva il raddoppio degli abruzzesi con un facile tap-in di Ricciardi.

A nulla serve il gol di Polizzi che con un grande stacco di testa su corner aveva provato a riaprire la contesa al minuto quarantadue. Il Perugia non riesce a muovera la classifica e resta a quota 21 punti, mentre il Pescara sale a 25, con una gara da recuperare. Il prossimo turno vedrà i biancorossi giocare ancora in casa: sabato ci sarà Perugia-Bari.

PERUGIA: Yimga, Bussotti, Dottori, Ambrogi, Belloni (1’ st Mori), Brunori, Pirani, Perugini (10’ st Berta), Casagrande (10’ st Papa), Barberini (10’ st Calzoni), Polizzi. A disposizione: Romagnoli, Belia, Panaro, Napolano, Karafili, Cardoni. All.: Juan Moll Moll

PESCARA: Barbacani, Di Biagio, Palazzese, Guaragna, Isufi, La Barba, D Arcangelo, Di Zio, Ricciardi, Berardi, Kunze. A disposizione: Barone, Pastori, Bucco, Zola, Pesoli, Vischia, Thelen, Shehaj, Cardilli, Schiattarella, D Errico, Zeppieri. All.: Marco Stella

ARBITRO: Sabatino Ambrosino di Nola (Roberto Meraviglia di Pistoia – Matteo Gentile di Isernia)

RETI: 32’ pt Di Zio, 37’ st Ricciardi, 42’ st Polizzi (P)