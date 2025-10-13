Settore giovanile. L’Under 16 spreca col Forlì. Sei gol e un punto a testa
I biancorossi in vantaggio per 3-1 si fanno rimontare. Piazza segna una doppietta. Domenica con l’Arezzo.
La Primavera biancorossa ha osservato il turno di riposo. In campo sono andate le formazioni Under del Grifo. Rocambolesco pareggio, 3-3, per l’Under 16 di Simone Papini che trova il secondo pari di fila dopo quello nel derby, contro la Ternana, arrivato domenica scorsa, con qualche rammarico.
Parte forte la formazione biancorossa che dopo 20 minuti fissa il risultato sul 2-0 grazie ai gol di Puglisi e Piazza. Ma un paio di giri di lancette e il Forlì accorcia le distanze al 23’ del primo tempo col un gol di testa, su calcio piazzato, di Del Vecchio. Nel finale di primo tempo trova la doppietta personale Piazza per fissare il risultato sul momentaneo 3-1.
Nel secondo tempo è il Perugia che tiene il pallino del gioco ma al 26’ un pasticcio difensivo dei grifoni concede agli ospiti di accorciare le distanze, 3-2. E dopo pochi minuti dopo arriva il pareggio del Forlì con De Cristofaro che fissa il risultato sul definitivo 3-3 lasciando un pò di amaro in bocca ai biancorossi.
In classifica, Perugia che sale a quota 5 punti mentre smuove la classifica il Forlì dopo le prime due sconfitte iniziali. Prossimo turno: Arezzo-Perugia, in programma domenica 18 ottobre.
Under 16: Organai, Rosati, Puglisi (9’ st Galeotti), Porcu (37’ st Vecchi), Ferdinandi, Marinelli (23’ st Minestrini), Cirillo (23’ st Cecconi), Citernesi (23’ st Chierico), Proietti, Piazza, Tromboni (9’ st Turchi). A disp.: Tarducci, Musso, Tatullo. All: Simone Papini.
FORLÌ Under 16: Casadei, Peli, Del Vecchio, Negrini, Mantini, Partisani, Meta, Morrone, Coladarci A., Gallerani, Mingozzi. A disp. Fregati, De Conte, Olivi, Buccioli, Coladarci G., Gryka, De Cristofaro, Arago Da Cruz, Venturi. All. Alan Sartini.
ARBITRO: Tommaso Dionigi di Terni.
RETI: 19’ pt Puglisi (P), 20’ pt e 40’+1′ pt Piazza (P), 23’ pt Del Vecchio (F), 26’ st Venturi (F), 30’ st De Cristofaro (F).
