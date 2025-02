Settore giovanile. Pari spettacolo per l’Under 17. Sei gol sul campo del Foggia

PERUGIA

Doppio pareggio per L’Under 17 e l’Under 16 biancorosse entrambe impegnate in trasferta. Finisce con uno spettacolare 3-3 la sfida tra Foggia e Perugia Under 17. Partono forte i biancorossi che dopo pochi minuti sbloccano il risultato con un calcio di rigore di Bellali procurato da Merico.

La ribalta però il Foggia con le reti di Pignatelli e Potenza. Nella ripresa il Perugia parte bene e trova il pareggio ancora con Bellali che approfitta di un errore dell’estremo difensore avversario. Forti appena entrato porta sul 3-2 i ragazzi di Gatti.

Ancora Forti fallisce il colpo del ko provando ad anticipare il portiere da posizione defilata. A due minuti dal termine il pareggio del Foggia con Pierre che sfrutta un lancio dalle retrovie e solo davanti a Strappini non sbaglia.

PERUGIA UNDER 17: Strappini, D’ovidio (27′ st Condac), Bevanati, Pepe (22′ st Forti), Chiodini, Cesarini, Merico (37′ st Timperi), Bellali (37′ st Fiorentini), Vanni, Peruzzi, Ciani. A disp.: Vinti, Bartolini. All.: Michele Gatti

RETI: 4′ pt (rig.) e 10′ st Bellali (P), 36′ pt Pignatelli (F), 40′ pt Potenza (F), 20′ st Forti (P), 43′ st Pierri (F)

Finisce invece 0-0 la sfida tra l’Under 16 di Anelli e il Sorrento. Protagonista, in questo caso, il portiere biancorosso Cataldo che compie due grandi parate mantenendo così la porta inviolata. Poche le occasioni per i biancorossi di Anelli che non sono riusciti ad essere incisivi sotto porta. In classifica, Perugia Under 16 con il punto sale a quota 34 dietro al trio Ternana, Benevento e Ascoli.

PERUGIA UNDER 16: Cataldo, Crescentini, Ciappi, Pierangelini, Santillo (40’ st Tardani), Castellucci (20’ st Alunno), Gueye (20’ pt Lalleroni), Bosi, Castroreale, Kroni (33’ st Bendini), Raffaelli. A Disp: Arcioni, Auricchio, Bendini, Bucarini, Sabatino, Ragni. All: Pierpaolo Anelli