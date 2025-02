Settore giovanile. Primavera a Cosenza. Le Under giocano in casa

Ricco week end per le formazioni giovanili biancorosse. Domani è il turno della formazione Primavera che sarà di scena a Cosenza: la sfida si gioca alle 14,30 al centro sportivo "Marca di Cosenza". Domani in campo anche l’Under 16: Perugia-Latina si gioca alle ore 14 al campo sportivo "S.Piola" di Sanfatucchio. Sfida in casa anche l’Under 14: Perugia-Ascoli è alle 12 al "Piola" - di Sanfatucchio. Domenica sarà, invece, il turno delle squadre Under 17 e Under 15, entrambe di scena in casa. Dopo l’exploit della scorsa giornata l’Under 17 sfida il Pineto con fischio di inizio alle 16 al campo sportivo "S.Piola" di Sanfatucchio. Due ore prima, alle 14, invece, giocherà l’Under 15 sempre contro il Pineto.

Per le formazioni Under 12, Under 11, Under 10, Under 9: Juventus-Perugia (test match), a partire dalle 10,30 - Juventus Training Center.