Settore giovanile. Primavera, è crisi. Blitz del Bari in rimonta

Una nuova pesante sconfitta per la Primavera biancorossa di Moll Moll che complica la strada verso la salvezza. Stavolta a festeggiare è il Bari, ultimo in classifica che si prende l’intera posta di fronte a Mauro Meluso e al direttore generale Borras che hanno assistito all’incontro disputato al Piola.

Con un gol nei minuti di recupero il Bari di Catalano porta a casa tre punti tornando in corsa per un posto playout. Per i biancorossi si tratta della terza sconfitta consecutiva, la sesta nelle ultime otto partite, con il Perugia che rimane al terzultimo posto. Nel primo tempo i ragazzi di Moll Moll passano in vantaggio al 21′ con Casagrande ma si fanno poi acciuffare dal calcio di rigore di Lorusso, al minuto quarantasette. Al rientro dagli spogliatoi, sono i pugliesi i più propositivi, che sfiorano il raddoppio al quindicesimo: a salvare sulla conclusione di Tedeschi è l’incrocio dei pali. Nel finale poi la doccia fredda: il Perugia ha l’occasione per vincerla, ma il destro da pochi passi di Brunori è alto sulla traversa. Sul rilancio successivo, il Bari trova il goal vittoria con Persia. Perugia che in classifica rimane a 21 punti, il Bari sale a 16.

PERUGIA: Yimga, Bussotti, Giorgetti (22’ st Mori), Ambrogi, Brunori, Panaro, Papa (14’ st Berta), Dottori, Casagrande (42’ st Calzoni), Barberini, Pirani. A disp.: Belia, Belloni, Romano, Cardoni, Karafili, Napolano, Perugini. All.: Juan Moll Moll

BARI: De Lucci, De Mori (44’ st Caputi), Carrieri, Polito, Mavraj, Spadavecchia (21’ st Campanelli), Cracchiolo (36’ st Georgievski), Palumbo, Tedeschi, Lorusso (44’ st Persia), Labianca (36’ st Sassarini).A disp.: Sanrocco, Brigida, Avvistati, Martire, Virginia, Lamanuzzi. All.: Raimondo Catalano

RETI: 21’ pt Casagrande (P), 47’ pt Lorusso, 49’ st Persia