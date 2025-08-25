Settore giovanile, San Marino Talent Cup. Giardino con una doppietta regala la finale. La Primavera oggi sfida il Bologna (Under 18)

Al Perugia mancano i gol, il giovane Claudio Giardino regala alla Primavera biancorossa la finale del torneo di San Marino. Con una doppietta dell’attaccante biancorosso la Primavera di Giorgi batte 2-1 il Cesena e conquista la finale del torneo San Marino Talent Cup, il torneo organizzato dalla FSGC– nell’ambito del progetto “Talent Development Scheme” promosso dalla FIFA – e riservato alla formazioni Under 18 e Under 19 che partecipano ai campionati italiani. Entrambe le reti dell’attaccante ex Juventus sono arrivate nel primo tempo, al 31′ e al 46′. Nella ripresa la rete di Moretti per il Cesena riapre la partita ma che non basta per ottenere il pass per la finale. Nel finale biancorossi in dieci per l’espulsione di Napolano.

Oggi sarà quindi il Perugia ad affrontare il Bologna (Under 18) nella finalissima che si disputerà alle 19,30 all’Ezio Conti di Dogana. In caso di parità nei tempi supplementari si demanda il verdetto direttamente ai calci di rigore.

CESENA: Apuzzo, Casadei, Frisoni, Giunchi, Greco, Gutanu, Marini, Moretti, Pezzi, Scapoli, Zuzzi. All. Gianluca Zanetti

PERUGIA: Strappini, Bevanati (1′ st Giambarveri), Bartolini, Chiodini (9′ st Cantalino), Peruzzi (1′ st Cesarini), Napolano, Pierangelini (23′ st Vanni), Dottori (9′ st Berta), Ciani, Giardino (1′ st Agnissan), Raffaelli (23′ st Bendini). A disp.: Vinti, Bellali. All. Luigi Giorgi

Arbitro: Michele Beltrano della Repubblica di San Marino (Ernesto Cristiano e Alfonso Gallo di San Marino)

Reti: 31′ pt e 46′ pt Giardino (P), 5′ st Moretti (C)