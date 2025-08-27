Settore giovanile. San Marino Talent Cup al Bologna. La Primavera cade in finale (3-2)

Successo al Bologna. La prima edizione della San Marino Talent Cup va alla squadra emiliana che in finale supera la Primavera biancorossa per 3-2.

Una gara che i rossoblu hanno già indirizzato a loro favore nel primo tempo realizzando tutte e tre le reti. Nella ripresa c’è stata la reazione dei biancorossi che hanno accorciato le distanze ma non è bastato. Da annotare che il Perugia è sceso in campo con tutti 2008 e tre 2009.

Con tre reti Claudio Giardino si è aggiudicato il trofeo “miglior goleador” del torneo.

Resta comunque una buona prova in vista del primo impegno ufficiale, il recupero della partita di Coppa Italia contro lo Spezia, rinviata per maltempo la settimana scorsa, che sarà disputata domani con fischio di inizio alle 11 a Seravezza.

L’avventura alla San Marino Talent Cup è iniziata con una vittoria per 5-1 sul Forlì di Zanzani. Nella seconda sfida, protagonista il giovane attaccante Giardino che con una doppietta ha permesso alla squadra di Giorgi di conquistare la finale nella sfida contro il Cesena.

BOLOGNA (UNDER 18): Franceschelli, Igbinigun, Ugolotti (15′ st Kujrakovic), Pantaleoni, Brigliglio (15′ st Dattilio), Tupec, Zucchini (30′ st De Pace), Buikus (40′ st Sobolewski), Mioli (1′ st Aureli), Lo Monaco, Rossitto (15′ st Baroncelli). A disp.: Gnudi, Tomba, All. Della Rocca

PERUGIA (UNDER 19): Vinti, Cesarini (32′ st Belloni), Bartolini (1′ st Bevanati), Cantalino, Peruzzi (1′ st Giambarveri), Bellali (32′ st Calzoni), Berta (20′ st Dottori), Bendini, Ciani, Castellucci (1′ st Vanni), Raffaelli (20′ st Agnissan). A disp.: Strappini, Pierangelini. All. Giorgi

RETI: 9′ pt Mioli (B), 26′ pt Lo Monaco (B), 44′ pt Buikus (B), 8′ st Ciani (P), 26′ st (rig.) Dottori (P)