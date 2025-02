Settore giovanile. Successo per l’Under 17. Ciani stende il Pineto

Successo per l’Under 17 di Michele Gatti che batte 1-0 il Pineto nella sfida disputata a Sanfatucchio. Nel primo tempo al 21′ Vanni con una bella giocata salta l’uomo, arriva solo davanti al portiere ma colpisce il palo. Poco dopo D’Ovidio trova la girata in area, palla fuori di poco. Al 40′ doppia occasione per Bellali, prima di testa para il portiere, poi sulla ribattuta non riesce a segnare. Nella ripresa arriva il grandissimo gol di Ciani, che salta l’uomo e con un sinistro a giro mette la palla all’incrocio. Il Perugia cerca il raddoppio ma non arriva. Appena entrato Forti ha una buona occasione al volo ma non riesce a trovare lo specchio della porta.

PERUGIA UNDER 17: Vinti, D’Ovidio, Bevanati, Peruzzi, Cantalino, Cesarini, Fiorentini (59’ Merico), Bellali (66’ Forti), Vanni (77’ Chiodini), Pierangelini (77’ Condac), Ciani. A disp.: Strappini, Bartolini, Pepe, Timperi.

All: Michele Gatti