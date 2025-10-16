Settore giovanile. Under 15, quarta vittoria di fila. Steso anche il Campobasso

Viaggia a ritmo spedito la formazione Under 15 del Perugia che, nell’ultimo week end ha conquistato la quarta vittoria consecutiva, con un successo per 5-3 sul Campobasso. L’avvio è stato in salita: gli ospiti passano in vantaggio. Nonostante i vari tentavi il Perugia non riesce a pareggiare.

Nel secondo tempo è tutto un altro Perugia. Al 6′ Mencarelli sugli sviluppi di corner trova il pareggio. Quattro minuti dopo arriva il gol di Ferraro sempre dagli sviluppi di corner che porta i biancorossi sul 2-1. Quando sembra in discesa la partita per i ragazzi di Romoli, arriva il pareggio del Campobasso, 2-2.

I padroni di casa si riversano in attacco e trovano il nuovo vantaggio con Capomagi che da palla inattiva trova dentro l’area piccola la deviazione decisiva. Al 24′ Morresi salta un avversario, arriva sul fondo e serve un assist per Mariani che non sbaglia, 4-2.

Nel finale il Campobasso continua a crederci e accorcia le distanze con Colozza che in ripartenza si invola e segna accorciando le distanze, 4-3. Nel recupero arriva il gol che chiude la gara, Ferraro protegge palla, la tocca per Crescenzi che con un pallonetto anticipa il portiere e segna.