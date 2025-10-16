Acquista il giornale
  3. Settore giovanile. Under 15, quarta vittoria di fila. Steso anche il Campobasso

Settore giovanile. Under 15, quarta vittoria di fila. Steso anche il Campobasso

di FRANCESCA MENCACCI
16 ottobre 2025
Viaggia a ritmo spedito la formazione Under 15 del Perugia che, nell’ultimo week end ha conquistato la quarta vittoria consecutiva, con un successo per 5-3 sul Campobasso. L’avvio è stato in salita: gli ospiti passano in vantaggio. Nonostante i vari tentavi il Perugia non riesce a pareggiare.

Nel secondo tempo è tutto un altro Perugia. Al 6′ Mencarelli sugli sviluppi di corner trova il pareggio. Quattro minuti dopo arriva il gol di Ferraro sempre dagli sviluppi di corner che porta i biancorossi sul 2-1. Quando sembra in discesa la partita per i ragazzi di Romoli, arriva il pareggio del Campobasso, 2-2.

I padroni di casa si riversano in attacco e trovano il nuovo vantaggio con Capomagi che da palla inattiva trova dentro l’area piccola la deviazione decisiva. Al 24′ Morresi salta un avversario, arriva sul fondo e serve un assist per Mariani che non sbaglia, 4-2.

Nel finale il Campobasso continua a crederci e accorcia le distanze con Colozza che in ripartenza si invola e segna accorciando le distanze, 4-3. Nel recupero arriva il gol che chiude la gara, Ferraro protegge palla, la tocca per Crescenzi che con un pallonetto anticipa il portiere e segna.

© Riproduzione riservata

