Sfreccia la Coppa Diddi. Bella sfida tra campioncini

Tornerà il pubblico delle grandi occasioni oggi pomeriggio per assistere a bordo strada sul circuito mediceo dei Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano alla 77^ Coppa Dino Diddi allievi che si corre in questa prima domenica di settembre ad Agliana su di un percorso inedito. Gli appassionati del ciclismo e tanti arriveranno come sempre da altre regioni, saranno sulla salita che da Seano porta a Carmignano per assistere a una sfida che si preannuncia intensa e combattuta. È una classica che possiamo definire nazionale ed internazionale per la presenza di 17 giovani stranieri, 14 sloveni, 2 ucraini ed un lettone. I toscani che da otto anni non la vincono (l’ultimo fu l’aretino Enrico Baglioni nel 2017) sono 36 (presenza limitata per la concomitanza con un’altra gara in Valdarno) mentre quasi 150 coloro (in pratica tutti i migliori capitanati dal tricolore Cingolani deciso a conquistare la vittoria) che provengono da tutta Italia. Uno schieramento di eccellenza per una sfida che non ha imitazioni. Ci sono le Rappresentative di Marche, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Bolzano, Trento e Piemonte. Oltre al marchigiano Tommaso Cingolani favori del pronostico per Ceccarello, Alessiani, Fiorini, Dell’Olio, Bordignon, Longo, Gugnino, Paris, Brustia, Bramini Goretti, Ferraro, Otonicar e un altro paio di sloveni, i toscani Agnini, Fogli, Favilli, Roggi, il pratese Spanio in ottima condizione. Il G.S. Dino Diddi ha voluto dedicare questa edizione al grande campione pistoiese Loretto Petrucci, vincitore della prima Coppa Diddi nel 1948.

Percorso: Lungo 89 km con tre giri attorno ad Agliana in avvio di 7 km ciascuno dopo il via ufficiale (ore 14,30) da Ponte alla Trave (ritrovo al Parco Pertini presso la Bocciofila Aglianese), quindi le strade della Provincia di Prato con tre giri del Circuito Mediceo di 14 km e mezzo da Casa Rossa a Seano, la salita verso Carmignano, La Serra, Variante Comeana, Poggio a Caiano, Poggetto, Casa Rossa. Al termine del terzo giro il tratto finale per raggiungere Olmi, La Ferruccia, Spedalino, Ponte alla Trave e l’arrivo su rettilineo del Viale Roma poco dopo le 16,30.

Antonio Mannori