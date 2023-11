Shiffrin fa novanta, anche Killington è sua. Super Rossetti quinta

Mikaela Shiffrin fa novanta. Super vittoria per campionessa Usa che si aggiudica lo speciale di Killington in 1.42.02. Seconda la slovacca Petra Vlhova in 1.42.35 e terza la svizzera Wendy Holdener in 1.43.39. Segnali davvero positivi per l’Italia in questa disciplina, merito della bresciana del lago di Garda Marta Rossetti che si piazza al quinto posto in 1.43.76, suo miglior risultato in carriera con il più il terzo migliore tempo assoluto nella seconda manche dopo essere scesa in gara con l’alto pettorale 32.

Poi in classifica per l’Italia c’è anche la tarvisiana Lara Dalla Mea, 24 anni come Rossetti, 15a in 1.44.49 con il pettorale 34. La coppa del mondo donne va ora un pò più a nord, lascia il Vermont passando il confine ed entrando in Canada, nel Quebec, dove sabato e domenica a Mont Tremblant , vicino Montreal, ci saranno due gare di gigante. Mont Tremblant subentra così alla canadese Lake Louise nel circuito di coppa. Gli uomini avranno invece gare per velocisti a Beaver Creek, in Colorado: da venerdì a domenica due discese ed un superG.