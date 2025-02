Si ritira Liddi, primo italiano a giocare in Mls: “Ora più tempo con la mia famiglia”

Roma, 17 febbraio – Mai come in questo caso è appropriato dire che il guantone è appeso al chiodo. Alex Liddi, classe 1988, nato a Sanremo e primo azzurro ad andare a giocare in Major League negli Stati Uniti, nel 2011 con la maglia dei Seattle Mariners e vincitore della Serie del Caribe nel 2016 con i Venados de Mazatlán, ha preso la decisione di ritirarsi. ”È arrivato il momento di dire definitivamente basta con il baseball giocato e di passare così più tempo insieme alla mia famiglia. È una decisione che arriva da dentro, forse anche perché non sto più battendo valido come i tempi migliori (ride, ndr). Credo di essere pronto a un nuovo capitolo della mia vita che comprenda sia il baseball - in un modo diverso rispetto a prima - sia alcuni progetti con mia moglie che vogliamo sviluppare. Il mio è stato un percorso indimenticabile - continua Liddi - che mi ha visto coronare il sogno di giocare in Major League e in altri campionati affascinanti e di grande importanza. Sono molto orgoglioso di aver rappresentato l’Italia in tante manifestazioni internazionali, raggiungendo spesso ottimi risultati. Saluto e ringrazio tutti gli addetti ai lavori come tecnici e compagni di squadra che ho incontrato in questo percorso e, soprattutto, i tanti tifosi che mi hanno sempre sostenuto”. Puntuale il messaggio di ringraziamento del presidente della Federazione Marco Mazzieri. “Oltre ai risultati raggiunti in campo, voglio dire grazie a Liddi per il ruolo di portabandiera del nostro movimento, che ha saputo ricoprire dentro e fuori dal campo ad altissimo livello per oltre 20 anni. Conosco Alex da quando era praticamente bambino e ho avuto il piacere di allenarlo in tantissime occasioni come manager dell’Italia. A lui sono legati tantissimi bei ricordi che porterò sempre con me. Confido che, come ha fatto da giocatore, possa portare anche in futuro, in un’altra veste, il suo contributo per il nostro sport”.

Finisce letteralmente un ciclo per tutto il baseball italiano con Liddi che ha dato la notizia dopo aver giocato tre partite questo weekend, a Dubai, alle UAE Series. Il sanremese, in carriera ha anche vestito, per ben 62 volte, la maglia della Nazionale dando l’anima e diventando protagonista nel corso delle tre World Baseball Classic disputate nel 2009, 2013 e 2017. Dopo gli inizi in Major League ha giocato per altre due stagioni in MLB e ha militato in Triplo A con varie franchigie come i Chicago White Sox o i Los Angeles Dodgers e Kansas City Royals. Infine, negli ultimi due anni, ha vestito la maglia del ParmaClima, coronando il suo percorso sportivo con la vittoria del campionato di Serie A pochi mesi fa.