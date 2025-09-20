Acquista il giornale
  3. Si terrà al Gran Teatro Geox di Padova la kermesse sulle corrette abitudini. Salute che spettacolo. In scena una vita sana e tanta longevità

di MARINA SANTIN BATTIALA
20 settembre 2025
Lo Spettacolo della Salute è un evento dal vivo dedicato alla lotta alla sedentarietà e ai benefici dell’esercizio fisico per la salute e il benessere, nato con la volontà di sensibilizzare l’opinione pubblica e invitare le persone ad avvicinarsi a uno stile di vita attivo e sano.

Giunto alla quarta edizione, andrà in scena per la prima volta a Padova al Gran Teatro Geox, il 26 settembre e vedrà protagonisti quattro temi: Longevità, Esercizio fisico e scienza, Alimentazione sana e responsabile e Motivazione. A guidare il pubblico alla scoperta di un mondo fatto di salute e attività fisica, ospiti, sportivi famosi e speaker eterogenei, che porteranno la propria testimonianza per essere d’ispirazione e invitare a muoversi di più.

Tra i tanti, Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, saggista e opinionista, per l’area Motivazione; Elena Pattini, dott.ssa di ricerca in psicoterapia e psicoterapeuta, professionista nell’ambito dell’empatia e della motivazione; Silvano Zanuso, esperto in fisiologia dell’esercizio; Claudia Borsacchiello, formatrice e divulgatrice sul benessere gastrointestinale e microbiota; Martina Donegani, biologa nutrizionista, promotrice della cultura del sano e buono; e Francesco Branca, professore all’Istituto di Salute Globale dell’Università di Ginevra e già direttore del Dipartimento di Nutrizione e Sicurezza degli alimenti all’Organizzazione Mondiale della Sanità.

m.s.

