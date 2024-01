Sighel scatenato in Polonia. Doppietta Confortola-Ioratti nel campionato continentale

Il ghiaccio di Danzica ha riflessi dorati per le maglie azzurre. Ieri nella penultima giornata degli Europei di short track sono arrivate quattro medaglie: sui 1500 metri femminili doppietta con oro per Elisa Confortola davanti per soli tre millesimi all’altra azzurra Gloria Ioratti, argento. Sulla stessa distanza nella gara maschile Pietro Sighel (foto) ha battuto gli olandesi Friso Emons e Itzhak de Laat, con il pattinatore trentino che ha beffato i rivali a ridosso della curva finale e poi ha fatto il bis vincendo anche l’oro sui 500 metri, confermando il titolo dell’anno scorso proprio a Danzica, davanti all’olandese Teun Boer e al belga Stijn Desmet. Sighel ora ha cinque medaglie individuali, tre del metallo più pregiato. L’unico rimpianto di giornata nel finale dalla semifinale della staffetta maschile dove Sighel è stato beffato al fotofinish e l’Italia ha chiuso terza, dunque Finale B.