Simone Faggioli ha trionfato nella celebre corsa di montagna in Colorado "Un sogno che si è realizzato con i sacrifici miei e del mio team privato Grazie alla forza del gruppo abbiamo battuto la Ford e i problemi tecnici». "Io, sul tetto d’America. Vincere la Pikes Peak, passo nella leggenda»

La chiamano, fra il romantico e l’impresa (quasi) impossibile, "Race to the cloud", ovvero la corsa verso le nuvole. E in effetti, quando Simone Faggioli ha srotolato la bandiera dell’Italia, sul gradino più alto del podio della Pikes Peak 2025, quelle nuvole, stavano proprio sotto di lui. Quasi ad applaudirlo, per un’impresa che lascia un segno indelebile nell’albo d’oro della gara di Velocità in Montagna più importante e assolutamente unica al mondo. Faggioli, 47 anni, numero uno assoluto in Italia (18 titoli) e in Europa (11 titoli) in questa disciplina del motorsport ha messo così la firma sulla corsa che ti porta sopra le nuvole, lassù, a quella quota 4300 metri di una montagna del Colorado, dove per vincere, per essere il più forte, devi avere coraggio, istinto, lucidità, esperienza e un bolide come la sua Nova Proto NP01 Bardahl, con motore V6 biturbo/Emap da 670cavalli.

"E’ un sogno che si è realizzato — racconta Simone –. Un sogno pieno di orgoglio. L’orgoglio di chi ha centrato un risultato di questo genere e lo ha fatto con mille sacrifici. I sacrifici di un team privato come il mio. Dove il sacrificio è stato quello di tutti. Dei ragazzi del team, degli sponsor, degli amici che mi sono stati vicini quando ho detto: voglio fare la Pikes Peak e vincerla".

Addirittura vincerla? Era davvero così sicuro quando è partito per gli Stati Uniti?

"Lo ripeto, il mio è un team privato e dopo la prima esperienza, nel 2018, sarei voluto e potuto tornare in Colorado solo quando mi sentivo in grado di poter fare il risultato. Certo il dover battere la Ford, la casa padrona di casa, il colosso della Pikes non aiutava a vivere di certezze, ma…".

Ma lei c’è riuscito: i tre fotogrammi che si porterà sempre dentro del trionfo fra quelle nuvole del Colorado?

"Il primo è quando siamo arrivati, diversi giorni prima della gara. Ottima logistica, preparazione mia e della Nova Proto che scandivano buone sensazioni, pressione psicologica ‘sveglia’ per il testa a testa con la super Ford".

La seconda foto?

"I problemi tecnici l’ultimo giorno prima della gara. Roba da far saltare la situazione. Da dire… meglio tornare a casa. E lì la forza del gruppo, le motivazioni di tutti, meccanici, assistenti, ingegneri hanno fatto la differenza. Insomma ce l’abbiamo fatta e…".

E quindi?

"Quindi eccoci alla gara. Al meteo, a un vento incredibile, micidiale, forte, freddo, pericoloso che ha spinto la direzione gara a tagliare il percorso della Pikes perché… come recita la legge da quelle parti, ‘la montagna ha deciso così’. E guardi che la gara più corta per me non era e non è stata un vantaggio. Anzi".

Il trionfo, l’emozione, Faggioli che sale sul tetto del mondo della Velocità in Montagna: tutto questo a 47 anni, roba da campioni infiniti come Valentino Rossi, gente che non molla mai.

"Vincere la Pikes dicono in America, è entrare nella leggenda e questo l’ho capito quando una volta finita la festa del podio ho acceso il telefono e in un attimo mi sonoarrivate oltre 100 notifiche fra messaggi, e whatsapp. Emozionante".

Faggioli, ma è vero che lei la Pikes la voleva fare, certo, ma qualcuno l’ha spinta giorno per giorno a partecipare?

"Mio padre, Mario. Mi ripeteva in continuazione: vai, andiamo alla Pikes. Proviamoci adesso, perché poi… Lui e mia madre Graziella e mia moglie, Beatrice, sono stati il punto di partenza e fondamentale per scrivere questa pagina storica dell’automobilismo italiano".