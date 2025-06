Simone Lecchini nominato nuovo direttore sportivo della Massese

Simone Lecchini è il nuovo direttore sportivo della Massese. "Dopo un’accurata visione di programmi e mansioni – ha comunicato il sodalizio bianconero – siamo arrivati ad unire le nostre strade con il comune intento di portare la nostra società nel posto che effettivamente le spetta. Affronteremo insieme a Simone una stagione certamente impegnativa con un sogno in comune".

Pontremolese doc, Lecchini proprio con la squadra della sua città si è costruito la sua reputazione calcistica. Nel 2019 ha ottenuto la promozione in Eccellenza con Ruvo allenatore e nell’anno seguente la squadra, affidata a Bracaloni, si è salvata tranquillamente. C’è stato, poi, lo stop per il Covid e quando i campionati sono ripresi Lecchini per motivi personali si è allontanato per un anno che ha coinciso con la retrocessione. Al suo rientro in società la Pontremolese ha fatto una finale playoff contro la Larcianese, una semifinale playoff contro il Pietrasanta ed un’altra semifinale playoff di nuovo con la Larcianese. Va rimarcato che nella stagione corrente la formazione lunigianese è partita con 10 punti di penalizzazione senza i quali avrebbe vinto direttamente il campionato.

"Ho avuto diverse offerte nel momento in cui ho dato le dimissioni da direttore sportivo della Pontremolese – spiega Simone Lecchini – ma il progetto che mi hanno proposto Gerini e Cantoni è stato quello che mi ha entusiasmato. E’ una sfida che mi intriga sotto tutti i punti di vista. Io sono una persona ambiziosa che accetta le sfide difficili. Credo di averlo dimostrato anche quest’anno perché non era assolutamente facile partire da -10 e posso garantire che è stata dura riuscire a convincere giocatori a venire a Pontremoli. Alla Massese so che sarà complicato e diverso perché uscirò della mia comfort zone dove ho sempre lavorato. Cercherò di dare una mano in tutto e per tutto a Cantoni ed al presidente per ridare forza e vitalità e raggiungere l’obiettivo importante che ci siamo prefissati. L’obiettivo è cercare di arrivare a quei playoff che mancano da qualche anno. Lo spirito dovrà essere quello di andarsela a giocare con tutti, in casa e fuori alla stessa maniera. Troveremo competitor importanti ma sono convinto che se riesci a creare un gruppo solido i risultati per il 30/40% vengono da soli. Ci vuole un gruppo forte che punti dritto all’obiettivo senza battere ciglio. Io non ho mai avuto problemi ad avere giocatori esperti e di personalità nello spogliatoio. Ho, trattato con calciatori importanti e credo siano fondamentali all’interno di un gruppo".