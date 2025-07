Sinfonia azzurra: applausi da Slam. Jannik va di fretta, Cobolli che show

di Massimo SelleriJannik Sinner batte Aleksandar Vukic e sabato affronterà Pedro Martinez, numero 52 del raking, nel terzo turno di Wimbledon. I 12 ace messi a segno dall’altoatesino sono il preludio di un 3-0 (6-1 6-1 6-3) dove l’azzurro non ha mai subito un break riuscendo sempre a contenere i tentativi dell’australiano di metterlo in difficoltà. Solo nell’ultimo parziale c’è stato un po’ di equilibrio con Sinner che annullato tre palle break nel quinto game e da lì in poi ha ripreso il filo del discorso. nei giorni scorsi il numero uno del mondo aveva sottolineato come si era allenato parecchio per migliorare al servizio e sul campo questo suo lavoro lo si è visto con l’incontro che è durato un’ora e 40’ e dove l’australiano ha cercato di resistere il più possibile annullando cinque match-point. "Sono molto soddisfatto - ha spiegato Sinner a fine gara -, giocare contro Vukic è molto difficile perché serve bene. Ho cercato di rispondere al meglio. Ho fatto fatica a chiudere l’ultimo game. Il campo centrale è sempre una occasione speciale. Il prossimo turno con Martinez? I terzi turni nei tornei dello Slam sono sempre difficili. Ci sono state delle sorprese e bisogna rimanere concentrati, Mi sembra di essere a buon punto ma posso ancora migliorare alcune cose".Nel complesso quella di ieri è stata una giornata positiva per il tennis azzurro. Flavio Cobolli ha battuto il britannico Jack Pinnington Jones, numero 281 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 7-6 (8-6), 6-2 in un’ora e 55’. Testa di serie 22 in questa edizione del torneo londinese, sabato il capitolino affronterà il ceco Jakub Mensik. Combattuto anche il passaggio del turno di Lorenzo Sonego che ha piegato in quattro set il georgiano Nikoloz Basilashvili: 6-1 6-3 6-7(3) 7-6(4) e ora si giocherà un posto negli ottavi di finale con Brandon Nakashima. Lo statunitense, testa di serie numero 29, è uscito vincente dal derby con Reilly Opelka per 7-5 6-2 6-7(6) 6-3.Sempre per entrare nella stretta cerchia dei 16 migliori tennisti di Wimbledon 2025, oggi Luciano Darderi, che ieri ha battuto il britannico Arthur Fery per 6-4 6-3 6-3, affronterà Jordan Thompson, mentre Mattia Bellucci se la vedrà con lo statunitense Jordan Norrie.Passando al femminile, Elisabetta Cocciaretto accede al terzo turno, sbarazzandosi in due set di Katie Volynets (6-0 6-4), dove troverà Belinda Bencic. Niente da fare, invece, per Lucia Bronzetti che esce di scena al secondo turno. Dopo il successo sulla svizzera Teichmann, il percorso dell’azzurra si interrompe di fronte alla testa di serie numero 7 Mirra Andreeva. 6-1 7-6 (4) il risultato in favore della tennista russa.Tinte chiaroscure per il doppio dove la coppia formata da Flavio Cobolli e Alexander Bublik va subito ko, mentre Sara Errani e Jasmine Paolini hanno eliminato in due set la coppia formata da Bucsa e Kato.