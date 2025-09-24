Singapore 2025. Barlaam si laurea campione del mondo. Ventesimo titolo e tempo da record

Barlaam non conosce sconfitta, soprattutto quando gli scenari sono di un certo livello. L’azzurro, al Mondiale di Singapore, si è laureato campione del mondo vincendo i 100 farfalla S9. Non solo, il milanese ha fatto di meglio siglando il nuovo record europeo e quello dei campionati, chiudendo in 57.96, davanti ai due australiani, ovvero Timothy Hodge, secondo in 1.00.13 e Lewis Bishop, terzo con 1:01.14. Massimo Barlaam (nella foto) sale così a quota 20 titoli iridati. Non è da meno nemmeno l’amico, sempre lombardo, Alberto Amodeo: argento nei 100 metri farfalla S8, con il tempo di 1.02.87. Meglio di lui il cinese Li Ting, primo in 1.02.12, mentre il bronzo va all’ucraino Eduard Horodiany con il tempo di 1.03.36. Tra gli altri titoli portati a casa in questi giorni anche l’oro del bresciano Federico Bicelli nei 400 stile libero S7 con il crono di 4.39.52. "Sono veramente contento della mia gara. Questa era una delle medaglie che volevo conquistare - le sue parole - e portare a casa. Il tempo è vicino al mio personal Best 4.39. Passaggio 2.20, ritorno a 2.19, un ottimo passaggio. Al primo centro ero quarto, al secondo terzo, e poi al trecento sono andato avanti e ho vinto. Rimarrà almeno per due anni il titolo di Campione del Mondo, sono più che felice".

Giuliana Lorenzo