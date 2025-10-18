Sinner-Alcaraz per il trono d’Arabia. A Riad il nuovo duello dei fuoriclasse. In palio non solo sei milioni di dollari

di Massimo SelleriIn questo momento tra la coppia composta da Carlos Alcaraz e Jannik Sinner e tutti gli altri c’è un abisso. Resta da capire chi sia il numero uno e chi, invece, debba inseguire. Dopo Wimbledon avremmo detto che l’altoatesino viaggiava una spanna sopra lo spagnolo, nonostante l’iberico si fosse preso gli internazionali di Roma e il Rolland Garros, poi vincendo gli Us Open Alcaraz aveva interrotto le 65 settimane consecutive in cui l’azzurro era stato al primo posto del ranking internazionale e ora tocca a lui inseguire una lepre che non ha nessuna voglia di essere acchiappata, tanto che un nuovo sorpasso non sembra essere all’orizzonte.

Questa sera, non prima delle 20, va in scena la sedicesima sfida tra i due nella finale del Six Kings Slam di Riad. In palio non ci sono punti Atp, ufficialmente la competizione che si di sputa a Riad non fa parte del circuito professionistico ma è una semplice esibizione, però, i sei milioni di dollari che vanno in tasca al vincitore sono soldi veri così come il milione e mezzo che finiscono nelle casse degli altri cinque partecipanti.

In palio c’è anche l’orgoglio personale. I due dicono di essere amici, un termine parecchio inflazionato ai nostri giorni, ma più probabilmente il loro rapporto è tutto improntato sul rispetto reciproco sapendo che la coppia ha definitivamente chiuso l’era dei "big three" - lo stesso Novak Djokovic ha ammesso di essere stato preso a calci nel sedere da Jannik nella semifinale di giovedì sera -, e ne hanno aperto un’altra nonostante la giovane età con lo spagnolo che ha solo 22 anni e l’altoatesino sia più vecchio di due anni.

Si gioca nella capitale dell’Arabia Saudita per un altro segno dei tempi, con questa parte emergente del mondo che anche attraverso lo sport vuole avvicinarsi sempre di più all’occidente. Discorsi che superano la testa di due ragazzi ventenni, con uno che andrà in campo per dimostrare di essere ancora il migliore e l’altro che vorrà far vedere che queste settimane di lavoro, inframezzate da qualche problema fisico di troppo, sono servite per colmare quei gap che si sono palesati durante gli Us Open. I due sembrano essere arrivati a questa finale senza la stanchezza accumulata nella serie infinita delle tappe precedente e questo è probabilmente l’aspetto che garantirà tanto spettacolo nella gara di oggi.

La fintare sarà preceduta dalla gara (ore 18.30) tra Djokovic e Taylor Fritz per decidere chi occuperà il terzo posto. Tutto in diretta su Netflix.