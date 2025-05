Sinner, buona la prima a Parigi . Lampi e rimonta: Rinderknech ko

di Massimo Selleri

Vinti i primi due set in maniera perentoria (6-4 6-3) Jannik Sinner ha un improvviso calo nel terzo set, quando si ritrova sotto 4-0 e poi mette in atto una importante rimonta arrivando a pareggiare sul 5-5. Arthur Rinderknech è tutto tranne che un giocatore elegante ed educato e qualche sua sceneggiata inizialmente ha il potere di innervosire l’altoatesino che poi, però, ha la forza di ricomporsi e soprattutto di vedere le misure del campo. Nell’undicesimo game sul 40-40 con servizio al francese, prima c’è un doppio fallo e poi sempre l’avversario del numero uno al mondo sbaglia un rigore, per cui l’inerzia della partita si capolge completamente e ora è Sinner ha avere in mano il pallino del gioco. Subito 40-15 e poi il servizio che regala la vittoria in questo esordio al Roland Garros dove il tennista ventitreenne ha dimostrato di essere ancora un po’ arrugginito dopo lo stop forzato di tre mesi, ma allo stesso tempo di non aver smarrito il suo talento e la sua durezza mentale. Nel secondo turno l’altoatesino troverà un altro francese, il trentottenne Richard Gasquet, numero 166 nel ranking mondiale.

Jasmine Paolini affronterà Ajla Tomljanović nel secondo turno del Roland Garros. La gara si disputerà domani e il pronostico della vigilia dice che contro l’australiana, numero 71 nel ranking wta, la tennista toscana parta nettamente favorita, ma la Paolini ultimamente ha preso l’abitudine di complicarsi la vita e di far soffrire i suoi tifosi. Al Foro Italico, dove ha vinto gli Internazionali d’Italia sia nel singolare che nel doppio, così come a Parigi dove al primo turno ha affrontato la cinese Yuan, ha avuto dei black out che deve assutamente cancellare visto il livello di questo slam. Intanto l’aggiornamento della classifica mondiale che viene effettuato ogni lunedì vede la Paolini stabile in quarta posizione, a dimostrazione di come comunque lei stia vivendo un momento magico.

Carlos Alcaraz si conferma in grande forma. Ieri lo spagnolo ha elimato Giulio Zeppieri, col punteggio di 6-3, 6-4, 6-2 e non ci sono solo i risultati a dire quale sia il gap tecnico tra i due. Anche il fatto che il romano ha avuto solo tre palle break durante tutto l’incontro conferma quanto in questo momento Alcaraz sia un vero e proprio rullo compressore dato che comunque sempre difeso il servizio, annullando quelle palle che avrebbero regalato quache emozione in più a chi ha assistito all’incontro. Il numero 2 nel ranking Atp al secondo turno troverà Fabian Marozsan (56), l’ungherese che domenica ha eliminato Luca Nardi.

Lorenzo Musetti scala un’altra posizione in classifica nel ranking mondiale. Questo ulteriore upgrade è anche frutto del fatto che il carrarino ha passato il primo turno al Roland Garros sconfiggendo Yannick Hanfmann e domani affronterà il colombiano Daniel Elahi Galàn. Per la cronaca è la prima volta che Musetti arriva così in alto nella graduatoria Atp. Si è conclusa sul nascere l’avventura parigina di Luciano Darderi che ieri è stato eliminato da Sebastian Korda con il punteggio di 2-6 6-4 3-6 6-2, così come nel femminile Lucia Bronzetti è stata sconfitta con il punteggio di 3-6 6-2 dalla russa Ekaterina Aleksandrova. Oggi tocca a Flavio Cobolli che nel primo turno è stato abbinato al croato Marin Cilic, con il capitolino che è salito alla posizione numero 26 del ranking Atp, mentre Federico Cinà è entrato nella Top300.