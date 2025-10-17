Sinner contro Alcaraz vale sempre un tesoro

di Massimo Selleri

Non c’è alternativa al dualismo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Sia che si giochi un torneo Atp sia che si vada in campo per una esibizione come il Six Kings Slam che ora si sta disputando a Riad, la finale vede quasi sempre di fronte questi due campioni. Facendo una piccola digressione non è dato sapere se i due si incontreranno anche nella fase finale di Coppa Davis a Bologna. Alcaraz, che non ha partecipato alla qualificazione della Spagna contro la Danimarca, ha detto che vorrebbe vincerla quest’anno per poi immortalare il successo con un nuovo tatuaggio, mentre Sinner ha fatto sapere che non ha preso ancora una decisione sulla sua partecipazione con la squadra azzurra.

Tornando al tennis giocato ieri l’iberico ha passeggiato sullo statunitense Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 6-2, mentre l’altoatesino ha battuto Novak Djokovic con un punteggio analogo. Detto che i crampi che hanno fermato Jannik a Shanghai sono una lontana memoria e che il livello di questa semifinale ha confermato quello che in tanti già sanno e cioè che si giocasse meno durante le gare la stanchezza non intaccherebbe la qualità del tennis messo in campo, c’è un altro fattore che ha condizionato questo incontro. Come tutti gli umani anche un marziano come Nole compie gli anni e le sue 38 primavere lo costringono a passare da momenti in cui firma colpi da fuoriclasse ad altri più lunghi in cui sembra davvero piantato.

Il combinato disposto è che lo stesso Sinner non ha giocato da Sinner preferendo, quando la situazione non si risolve con il servizio, gli scambi lunghi a quelli più rapidi anche a costo di concedere qualcosa all’avversario, il tutto per far entrare in riserva il prima possibile il serbatoio del rivale.

Domani, non prima delle 20, andrà in scena la stessa finale che ha deciso gli Slam del Rolland Garros, di Wimbledon e degli Us Open, e se questo trofeo non porta punti nel ranking chi vince si ritrova con il portafoglio più gonfio, intascandosi 6 milioni di dollari. Una cifra che supera anche il massimo premio economico previsto nel circuito professionistico e che è fissato a 5 milioni di dollari per chi alza la coppa degli Us Open. Agli altri cinque partecipanti va comunque un gettone niente male di un milione e mezzo di dollari, tanto per cancellare dalla bocca il sapore della sconfitta.

Al di là di chi vincerà domani ci sono già delle buona notizie per i tifosi azzurri. La condizione fisica sembra essere quella dei giorni migliori e anche sul piano del gioco qualche variazione la si è registrata riuscendo a non giocare solo di potenza, ma sfruttando anche l’imprevedibilità. Segnali positivi in vista degli ultimi impegni del 2025.