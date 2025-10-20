Sinner, corsa su Alcaraz. Idea sorpasso da Vienna

Dopo aver vinto il Six Kings Slam battendo in finale il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, domani inizia l’avventura di Jannik Sinner nell’ATP500 di Vienna. L’altoatesino è la testa di serie numero uno del torneo e sulla sua strada per gli ottavi troverà il tedesco Daniel Altmaier. Al di là della conquista di un trofeo comunque prestigioso, il tennista di San Candido cerca di incamerare punti per avvicinarsi ad Alcaraz. Oggi, nell’aggiornamento del ranking ATP non ci saranno particolari scossoni. Lo spagnolo resta a 11340 punti mentre l’italiano si ferma a quota 10000. Un gap che non potrebbe colmarsi neppure se Sinner (nella foto) vincesse questo torneo, anche se la distanza scenderebbe sotto quota mille e a quel punto sarebbe già il Master 1000 di Parigi, al quale sono entrambi iscritti, potrebbe diventare decisivo per un nuovo contro sorpasso, così come potrebbero esserlo le ATP Finals di Torino.

Restando nel campo delle classifiche, anche Lorenzo Musetti cerca punti in terra austriaca. Il toscano è ottavo nella Race, la graduatoria che assegna gli otto posti delle Finals, e deve guardarsi le spalle di Félix Auger-Aliassime, sul quale ha un vantaggio di 425 punti. Domani incontra Stefanos Tsitsipas e questa è la prima occasione per consolidare il vantaggio sul canadese.

Gli italiani oggi in gara sono Luciano Darderi, che incontra Brandon Nakashima, e Matteo Arnaldi che trova Aleksandar Kovacevic. Domani Flavio Cobolli sarà impegnato con il ceco Tomas Machac, mentre Matteo Berrettini l’australiano Alexei Popyrin.

Massimo Selleri