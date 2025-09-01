Sinner, i quarti passano dal servizio. Jannik cerca la rivincita con Bublik. Musetti ritrova il suo incubo Munar

Jannik Sinner chiederà al kazako Alexander Bublik il pass per i quarti di finale degli US Open. Oltre al passato, il tennista di passaporto kazako eliminò l’altoatesino sul’erba di Halle lo scorso giugno, c’è anche il presente a dire che quello odierno, almeno sulla carta, non sarà un impegno facile per l’azzurro. Bublik è stato appena protagonista di un match spettacolare contro Tommy Paul, regalando spettacolo per più di 3 ore e mezza, per poi imporsi per 7-6 6-7 6-3 6-7 6-1. Ancora una volta è stato il servizio la sua arma vincente e questo è il primo aspetto da tenere in considerazione in un torneo dove Sinner è costretto a fare meglio di Carlos Alcaraz – ieri lo spagnolo ha sconrfitto il francese Rinderknech 7-6 (7-3) 6-3, 6-4 volando ai quarti – per mantenere il primo posto nel ranking mondiale.

"Sto giocando bene - a parlare è il kazako - ma onestamente qualche rischio al servizio lo sto prendendo, approfittando del fatto che le cose stanno funzionando. Non è l’unico aspetto su cui posso fare affidamento. Un altro colpo che mi sta dando soddisfazione guardando le statistiche è il drop shot e del resto anche questo, come la battuta, è parte integrante del mio tennis. Non ho mai battuto Jannik nel’arco dei cinque set e dovrò anche mettere in conto che qualche break durante la gara potrei subirlo".

Difficile capire se l’altoatesino sta pagando il fatto che tutta la pressione è su di lui, essendo tra l’altro anche il tennista che nel 2024 si è aggiudicato questo slam, o se semplicemente gli altri a forza di studiarlo stanno provando a speculare su quelle che, soprattutto alla distanza, possono essere alcune fragilità, resta il fatto che contro di lui tutti tendono ad avere qualche motivazione in più e questo gli crea maggiori difficoltà.

Anche Lorenzo Musetti scenderà in campo oggi giocando contro Jaume Munar, numero 44 del ranking atp. Storicamente il carrarino ha sempre fatto fatica contro lo spagnolo tanto che nei precedenti 5 incontri solo una volta l’azzurro ha avuto la meglio. Adesso, però la sua maturità sembra eliminare quei momenti vuoti che spesso hanno caratterizzato le sue prestazioni e questo potrebbe essere un fattore decisivo. In palio c’è sempre un biglietto per i quarti.