Sinner: il riposo del campione . Pit stop a casa per ricaricare le pile

di Massimo SelleriDopo essere stato costretto al ritiro nel Masters 1000 di Shanghai, ieri Jannik Sinner ha raggiunto la sua residenza a Montecarlo. Attraverso il canale televisivo federale "Supertennis" la Fitp ha fatto sapere che i crampi che hanno portato l’altoatesino ad abbandonare il campo contro Tallon Griekspoor non nascondo altri problemi muscolari e, quindi, basterà qualche giorno di riposo sia fisico che mentale per risolvere una situazione che nell’immediato sembrava preoccupante. Un modo elegante per dire che la sua presenza non è in discussione nella final eight di Coppa Davis che si disputerà a Bologna dal 18 al 23 novembre. Resta come da capire se questi giorni di riposo prevedono anche un rimodulazione dell’agenda del tennista nato a San Candido.

Il primo impegno in calendario è la partecipazione alla seconda edizione del 6 Kings Slam, un torneo esibizione che si tiene a Riad (Arabia Saudita) dal 15 al 18 ottobre. In palio non ci sono punti Atp, ma c’è un bel assegno da 7.5 milioni di dollari per chi si aggiudica la manifestazione.

Ad oggi non ci sono notizie di una sua rinuncia, anche se quanto successo in Cina sarà oggetto di discussione all’interno del suo staff. Tra Pechino e Shanghai l’altoatesino ha disputato 7 incontri in 11 giorni. I crampi sono delle contrazioni muscolari improvvise, involontarie e dolorose che hanno nella disidratazione e nella carenza di potassio, calcio o magnesio le due cause principali insieme all’affaticamento. Sicuramente il caldo e l’umidità che hanno accompagnato le due gare del Mastes 1000 hanno contribuito alla perdita di acqua e sali minerali, ma resta il fatto è che il segnale arrivato dal corpo di Sinner è che questi ritmi sono troppo alti per la sua fisiologia. Oggi probabilmente si svolgeranno altri accertamenti per avere la matematica sicurezza che non vi siano altre complicanze e poi si valuterà la tabella di marcia più efficace per essere al meglio alle Atp Finals di Torino, il torneo più importante nel circuito professionistico, dopo i 4 Slam.

Apt Finals che sono l’obiettivo di Lorenzo Musetti. Nel derby italiano contro Luciano Darderi, il carrarino si è imposto dopo aver disputato due set tiratissimi (7-5, 7-6) e domani affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime in una sorta di primo spareggio per decidere chi giocherà ai piedi della Mole Antonelliana e chi, invece, starà a casa. "Lui è nono in classifica dietro di me - ha spiegato Musetti -, ed è un giocatore da tenere d’occhio perché sta avendo una grande stagione, anche se per ora io e De Minaur siamo davanti. Vincere con Darderi mi ha dato fiducia".

Da buon toscano l’attuale numero otto del ranking mondiale ha cercato di ironizzare anche sull’afa che sta condizionando il torneo di Shanghai. "Mai cambiato tante magliette in vita mia. Le condizioni sono difficili, giochi 40 minuti e ti sembra di aver fatto la doccia. Le palline poi, con l’umidità, diventano più pesanti, e quindi i campi sono meno veloci. Però in queste condizioni io mi sono sentito a mio agio".

Nel frattempo prosegue il momento negativo di Alexander Zverer che è stato battuto in tre set dal francese Arthur Rinderknech, numero 54 al mondo, e lasciando così questo Masters privo dei migliori tre giocatori, visto che Carlos Alcaraz aveva deciso di rinunciare. In ogno caso questo risultato sulla carta facilita il passaggio alla semifinale di Musetti, se riuscirà a vincere contro il canadese.

Infine, La quarta testa di serie, Novak Djokovic, giocherà oggi contro Jaume Munar.