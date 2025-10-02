Sinner, la versione 2.0 può tornare numero 1

di Massimo SelleriJannik Sinner vince il China Open strapazzando il ventenne statunitense Learner Tien con un doppio 6-2. Il numero 2 al mondo guadagna così 170 punti nel ranking Atp avvicinandosi a Carlos Alcaraz che in questo momento occupa la cima di questa classifica. Adesso tra i due ci sono 590 punti di differenza con lo spagnolo che ha già dichiarato di non partecipare al Master 1000 di Shanghai e, quindi, perderà i 200 punti conquistati l’anno scorso. Calcolatrice alla mano se l’azzurro vince questo torneo non perde nulla dato che anche nel 2024 si aggiudicò il trofeo messo in palio nella capitale economica della Cina, ma a quel punto lo svantaggio si ridurrebbe a 390 punti. Stanchezza permettendo Sinner parteciperà all’atp 500 di Vienna che si terrà dal 20 al 26 ottobre e se dovesse vincere tornerebbe numero 1, ma si tratterebbe di una momentanea vittoria di Pirro. L’agenda dei due prevede la partecipazione al Masters 1000 di Parigi dove Sinner ha tutto da guadagnare, avendolo saltato l’anno scorso, mentre l’iberico ne difende solo 100.

Le Apt Finals quest’anno si sviluppano da lunedì 10 novembre a domenica 16 novembre, per cui nel giorno della partenza all’altoatesino saranno decurtati i 1500 della passata stagione, mentre ad Alcaraz solo 200, di conseguenza lo spagnolo tornerà a guidare la classifica mondiale almeno per una settimana anche se il suo rivale dovesse vincere a Shanghai, Vienna e Parigi. Cifre e intrecci che potrebbero far venire il mal di testa per un argomento che in questo momento l’azzurro vuole rimuovere dalle sue preoccupazioni.

"Gli scenari li conosco - ha risposto un po’ piccato il tennista di San Candido -, ma non guardo la classifica. Ora voglio godermi questi giorni. Poi proverò a fare bene a Shanghai". Con la vittoria di ieri Sinner per la seconda volta mette in bacheca il titolo che si conquista a Pechino, una vera impresa che in passato è stata compiuta anche da Djokovic e Nadal. "Sono solo un normale 24enne che cerca di giocare il miglior tennis possibile. So di aver vinto dei bei tornei nella mia giovane carriera, ma vediamo quanto riuscirò a reggere. Quello che Novak, Rafa e Roger hanno fatto per più di 15 anni è stato incredibile. Novak è ancora qui e sta mostrando un tennis incredibile. Quindi vediamo. Sono qui per giocare. Sono qui per divertirmi. E sono anche felice di poter dire che ho vinto due volte qui, poi si vedrà in futuro. Non ha senso paragonarmi con loro".

Bisogna aggiungere che l’altoatesino ha portato il tennis italiano ad altezze dove non era mai arrivato e questo rende comunque già straordinaria quella che lui stesso definisce una giovane carriera e che quindi può riservare altre soddisfazioni. Si è già concluso il Masters 1000 di Shanghai per Matteo Berrettini che è stato eliminato da Adrian Mannarino con il punteggio di 7-5, 7-6(5) in un’ora e 52 minuti. Tornato in campo dopo due mesi e mezzo di stop, la sua esperienza asiatica si chiude con una sola vittoria (quella contro Munar a Tokyo) e tre sconfitte. Il capitolino tornerà in campo dal 13 ottobre, all’Atp 250 di Stoccolma. La prima tappa del finale di stagione sul cemento europeo indoor. È andata meglio a Mattia Bellucci e Luca Nardi che hanno passato il turno, mentre oggi Matteo Arnaldi se la vedrà con il giapponese Rei Sakamoto. Individuato anche il primo avversario si Sinner che sarà il tedesco Daniel Altmaier, numero 49 al mondo.

Tornado a Pechino, oggi, nei quarti di finale Jasmine Paolini se la vedrà Amanda Anisimova, un cliente tostissimo essendo la statunitense la numero 4 al mondo nel ranking Wta.