Sinner mette ko pure l’afa. Derby Musetti-Darderi

di Massimo SelleriJannik Sinner batte Daniel Altmaier con un secco 6-3, 6-3 e oggi (13.40) affronterà l’olandese Tallon Griekspoor, numero 31 nel ranking Atp, in un incontro che vale l’accesso agli ottavi di finale in questo Masters 1000 di Shanghai. L’aria della Cina sembra essere particolarmente rigenerante per l’altoatesino che, dopo aver vinto l’Atp 500 di Pechino, ora ha iniziato nel migliore dei modi anche questo torneo. Sull’argomento, però, il numero 2 della classifica mondiale avrebbe qualcosa da ridire perché l’ambientamento nella più grande megalopoli della terra sembra essere più complicato del previsto. "Qui è molto più umido rispetto a Pechino - ha spiegato l’altoatesino alla fine del match -, si fatica molto e si sprecano molte energie: ora è fondamentale recuperare perché dall’incontro di oggi dovrò anche alzare il livello del mio tennis".

Esordio vincente anche per Lorenzo Musetti e Luciano Darderi che si ritroveranno domani in un derby dalle tinte azzurre, mentre esce invece di scena Matteo Arnaldi.

Intanto Alexander Zverev ha riacceso una polemica che sta prendendo corpo in questi giorni. "Odio quando la velocità del campo è la stessa ovunque. So che i direttori dei tornei si stanno muovendo in questa direzione perché ovviamente vogliono che Sinner e Alcaraz vincano in ogni torneo. Abbiamo sempre avuto superfici diverse: non si poteva giocare lo stesso tennis allo stesso modo su erba, cemento e terra battuta. Oggi si può giocare quasi allo stesso modo su ogni superficie".

Non si è fatta attendere la risposta di Sinner: "Io e Carlos non facciamo i campi, ma ci adattiamo a quelle che sono le diverse superfici dove giochiamo".

Seconda finale di fila per Sara Errani e Jasmine Paolini al China Open. Le azzurre si sono imposte per 6-4 6-0 contro la taipanese Su-Wei Hsieh e la lettone Jelena Ostapenko, raggiungendo la dodicesima finale in coppia. Oggi (ore 10.30) il collaudatissimo duo si giocherà il titolo contro la giapponese Miyu Kasto e l’ungherese Fanny Stollar approdate all’ultimo atto dopo il forfait in semifinale della coppia Hone-Muchova.