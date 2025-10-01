Sinner oltre i crampi: è finale a Pechino

di Massimo Selleri

Jannik Sinner batte l’australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-3 4-6 6-2 e questa mattina (ore 8) si gioca contro il giovane statunitense Learner Tien per conquistare il il trofeo del China Open . Questa è terza finale consecutiva che l’altoatesino raggiunge a Pechino e, più in generale, è la trentesima in carriera. Non è stata una semifinale facile quella contro il numero 8 del ranking mondiale, con l’azzurro che ha dato qualche segnale di affaticamento dovendo fare i conti anche i crampi. "Niente di grave - ha rassicurato Sinner al termine della gara -. Ho avuto solo un po’ di diarrea negli ultimi due giorni. Ho perso un po’ di liquidi, ma mi sento bene. C’era anche un po’ di tensione che si è mescolata con i problemi intestinali. Adesso, però, mi sento bene e non c’è nessuna preoccupazione per oggi. È tutto sicuro e ho una notte per recuperare, starò bene in finale perché c’è più adrenalina e non vedo l’ora di giocarla. E’ bello aver raggiunto un altro buon risultato".

Non è andata altrettanto bene a Daniil Medvedev che, sempre a causa dei crampi, si è dovuto ritirare nel terzo set dell’altra semifinale e così Tien ha avuto la strada libera verso il match di questa mattina. Lo statunitense compirà 20 anni a dicembre e oggi incontrerà per la prima volta in carriera il numero 2. Per lui sarà tutto nuovo dato che fino a qui non aveva mai superato i quarti di finale nel circuito maggiore. Se Sinner dovesse vincere a Pechino guadagnerebbe 170 punti nei confronti di Carlos Alcaraz. Ieri lo spagnolo ha alzato il trofeo dell’Atp 500 di Tokyo, ma ha annunciato che non parteciperà al torneo di Shanghai. Questa defezione costerà all’iberico 200 punti in classifica, mentre l’altoatesino si presenta nella capitale economica della Cina si presenta con il preciso intento di difendere i 1000 punti conquistati della passata stagione. Alla base di questa decisione ci sono alcuni problemi fisici che Alcaraz intende risolvere prima delle Atp Finals che andranno in scena a Torino dal 9 al 16 novembre. Attualmente tra il numero uno e il numero due è di 760 e se Sinner dovesse vincere oggi e a Shanghai il gap si ridurrebbe a 390 punti. In altre parole già nel 2025 il controsorpasso sarebbe possibile, anche se si devono incastrare alcuni risultati. Per la cronaca dopo Shanghai il tennista nato a San Candido dovrebbe partecipare all’Atp 500 di Vienna e al Master 1000 di Bercy (Parigi). In questi ultimi due tornei Sinner non ha punti da difendere, mentre Alcaraz ne ha 100 in terra francese. Già da questa mattina i calcoli saranno un po’ più semplici e si avrà un quadro più chiaro della situazione.

Passando al femminile, sempre a Pechino, Jasmine Paolini accede ai quarti di finale battendo la numero 58 del ranking Marie Bouzková con il punteggio di 6-2 7-5 e domani incontrerà Amanda Anisimova, numero 4 nel ranking Wta. Un cliente tutt’altro che facile per la tennista toscana.