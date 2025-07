Sinner, ottavi da prendere. Cobolli a caccia del sogno

di Massimo SelleriJannik Sinner torna in campo questo pomeriggio per guadagnarsi un posto negli ottavi di finale di Wimbledon. Il numero 1 del mondo aprirà il programma sul campo centrale (14.30) contro Pedro Martinez, che occupa la posizione numero 52 del ranking atp. Con le eliminazioni di Mattia Bellucci e Luciano Darderi il terzo turno dello Slam britannico non è iniziato nel migliore dei modi per i colori azzurri e ora spetta anche all’altoatesino invertire questa rotta. In Italia c’è fiducia che dopo le finali di Roma e Parigi, Jannik possa arrivare a giocarsi il titolo anche sull’erba londinese, tanto che sulla questione si è espresso anche il nuovo numero uno del Coni Luciano Buonfiglio: "A Wimbledon mi aspetto di andarci per la finale e per Sinner ovviamente".

Dal punto di vista del programma la giornata sarà aperta da Flavio Cobolli (n.24) contro il ceco Jakub Mensik (n.17), un incontro che si preannuncia equilibrato anche se il capitolino ha dovuto traslocare forzamente dalla sua abitazione londinese dato che la proprietaria lo aveva cacciato da casa. Il motivo di questo sfratto è legato alle lamentele per la mancanza di aria condizionata, unico strumento per contrastare la calura che sta attanagliando anche la Gran Bretagna. Infine Lorenzo Sonego (n. 47) affronterà lo statunitense Brandon Nakashima (n.34) non prima delle 13.30 sul campo 14 con il piemontese che non parte con i favori del pronostico sebbene nei primi due incontri abbia mostrato di essere nella giusta condizione fisica.

La magia di aver portato cinque atleti al terzo turno nel singolare maschile si è subito attenutata ieri quando prima Bellucci è stato fermato da Cameron Norrie per 3-0 (7-6 (5) 6-4 6-3) in una gara dove il lombardo non è riuscito ad essere continuo, e poi Darderi è stato sconfitto per 3-1 (6-4 6-4 3-6 6-3) dopo essere stato sotto per 2-0 e aver dato l’impressione di essere riuscito a cambiare la piega nella partita nel terzo set.

Anche dal femminile non arrivano notizie per il tennis italiano con la coppia composta da Sara Errani e da Jasmine Paolini che è stata sconfitta da Chan-Krejcikova per 6-3 6-2. Errani, però, si è consolata vincendo nel doppio misto con Andrea Vavassori contro Cash-Watson per 6-3 6-0.

Le speranze di tagliare un traguardo importante anche nel femminile a Wimbledon sono legate a Elisabetta Cocciaretto (116) che oggi affonta Belinda Bencic (n. 35) alle 12. Anche qui in palio c’è il passaggio agli ottavi.