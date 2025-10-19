Sinner resta l’indiscusso sultano d’Arabia: "Siamo amici...a volte Alcaraz mi fa vincere"

di Massimo SelleriPer il secondo anno di seguito Jannik Sinner è l’uomo da sei milioni di dollari. il tennista italiano vince anche l’edizione numero due di questo Six Kings Slam che si è disputato a Riad e che, pur non essendo inserito nel circuito Atp, resta la competizione con il montepremi più alto quando si parla di tennis professionistico. L’incontro finisce con 2-0 (6-2 6-4) a dimostrazione quanto Carlos Alcaraz abbia sofferto il tennis calcolato e per certi versi più basato sulla potenza del suo avversario.

La morale del primo set è che è molto complicato rispondere alla prima di servizio dell’altoatesino perché o sono direttamente aces oppure sono bordate che mettono in forte difficoltà il numero uno del ranking mondiale. In questo l’azzurro sembra essere migliorato parecchio visto anche quello che aveva messo in campo giovedì sera contro Novak Djokovic. Lo spagnolo ha, però, una tenuta fisica diversa rispetto a quella del serbo, per cui almeno nella prima parte del secondo set c’è una resistenza più consistente alle folate di Sinner. Il primo e unico break firmato da Jannik arriva al settimo game quando Carlos cala lievemente al servizio ed è costretto a difendersi dalle risposte dell’avversario.

Si vede che il rivale è stato studiato nei suoi punti deboli e questo consente al tennista nato a San Candido di essere sempre al posto giusto nel momento giusto. Dare spettacolo sui due lati del campo senza dare emozioni è un paradosso comprensibile solo a chi davanti agli occhi ha le immagini di un incontro dove Alcaraz porta l’incontro sul 4-5 senza concedere un punto a Sineresi, ma tutti si aspettano la chiusura nel game successivo quando è l’italiano a servire. Le impressioni non sono tradite dalla realtà e così è il salvadanaio altoatesino a riempirsi con l’incontro che si chiude con un altro game dove chi perde viene lasciato a zero.

L’agenda dei due è molto diversa, Jannik da domani si cimenta con l’Atp500 di Vienna dove incontrerà il tedesco Daniel Altmaier, mentre Carlos si riposerà magari pensando ad una sconfitta che nel ranking è indolore, ma che dimostra come in poco tempo Sinner abbia capito come variare i propri colpi per mettere in difficoltà chi sta occupando il primo posto nella classifica mondiale.

"Siamo amici e ogni tanto Carlos – ha scherzato Sinner – lascia vincere qualche trofeo anche a me".