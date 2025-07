Sinner un servizio reale, impresa Cocciaretto

di Massimo SelleriIl derby azzurro di Wimbledon non riseva nessuna sorpresa con Jannik Sinner che, dopo un primo set in cui ha fatto il rodaggio, nei due successivi ha strapazzato Luca Nardi. L’incontro si è chiuso con il risultato di 6-4 6-3 6-0 e con l’altoatesino che passa al secondo turno dove incontrerà l’australiano Aleksander Vukic, numero 93 del mondo. Sarà il terzo precedente tra i due, il primo in uno slam con il numero uno del ranking che si è aggiudicato i primi due confronti sul cemento, vincendo in due set ad Adelaide nel 2021 e a Sofia nel 2022. "Abbiamo lavorato molto sul servizio dopo Halle - ha spiegato Sinner al termine della gara con Nardi - e ho avuto l’impressione di essere migliorato. Dovevo ritrovare la fiducia e sono soddisfatto della prestazione".

Nella giornata di ieri chi ha compiuto una impresa è stata Elisabetta Cocciaretto. La numero 116 del mondo, ha ribaltato il pronostico e ha superato all’esordio la statunitense Jessica Pegula, numero 3 Wta e del tabellone, in appena due set, 6-2, 6-3 in una gara che è durata 58 minuti. La tennista marchigiana non aveva mai sconfitto un’ avversaria appartenente alla top5 del ranking e questo successo assume maggior valore se si considera che è avvenuto sull’erba londinese. La stessa Cocciaretto era incredula al termine dell’incontro: "Ero molto emozionata di essere a Wimbledon dopo essere stata costretta a saltare l’edizione dell’anno scorso a causa del ricovero in ospedale per una polmonite. Ecco perché non penso al ranking ma al mio viaggio nel tennis. Una stagione è lunga, fatta di alti e bassi. E devi accettare quello che la vita ti dà. Perdonatemi sto facendo troppa filosofia ma sono felice".

Nel prossimo turno incontrerà Katie Volynets, (n.98). Buone notizie anche da Lucia Bronzetti (n.63) che ha battuto la svizzera Jil Teichmann (n. 93) col punteggio di 6-4 7-5 e nello step successivo troverà la russa Mirra Andreeva "Speriamo che questo successo sia un punto di ripartenza - sono le parole di Bronzetti -. Vengo da un periodo molto difficile, dove ho sofferto tanto sia dentro che fuori dal campo. C’erano dei momenti in cui ho pensato di smettere di giocare. Avevo perso la felicità nel giocare, nel fare questo sport che è la mia passione".

Tornando al tabellone maschine festeggia il passaggio alla fase successiva anche Lorenzo Sonego (n.47) che in tre set ha sconfitto il portoghese Jaime Faria. Al secondo turno affronterà Nikoloz Basilashvili (n.126) che ieri ha eliminato Lorenzo Musetti. Al rientro da un infortunio patito al Roland Garros, il carrarino non è apparso nel pieno della forma, anche a causa di un virus intestinale, e sul campo non ha mai avuto il controllo della gara che si è chiusa al quarto set.

Parole amare quelle di Matteo Berrettini dopo la sconfitta contro Majchrzak (4-6 6-2 6-4 5-7 6-3): "Sono state settimane difficili - spiega il capitolino -, ho avuto molti down e molti momenti in cui dovevo decidere se provarci o no. Fondamentalmente sono un pò stanco, stanco di dover sempre rincorrere. Ho bisogno di prendermi qualche giorno per riflettere, pensare al mio futuro, perché stare in campo così non è quello che voglio".

Wimblendon finisce al primo turno anche per Matteo Arnaldi, mentre c’è il disco verde per Flavio Cobolli che ha sconfitto Zhukayev in tre set.