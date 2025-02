Sir di scena al Palasavelli . Per consolidare la vetta

Il match di andata finì in poco più di un’ora, dominato dai Block Devils ma oggi servirà la massima attenzione, perché Grottazzolina ha cambiato marcia. La Sir Susa Vim Perugia è carica per l’appuntamento do oggi pomeriggio – con fischio di inizio anticipato alle 16 – al PalaSavelli di Porto San Giorgio, in casa della Yuasa Battery Grottazzolina, per l’ottava giornata del girone di ritorno di regular season.

In palio ci sono punti preziosissimi per entrambe le squadre: i Block Devils vogliono consolidare la vetta della classifica insidiata da Trento, che è al secondo posto, ma con due sole lunghezze distanza e con una partita da recuperare (il match tra Itas e Cisterna è stato fissato mercoledì 19 febbraio alle 20:30 all’ilT Quotidiano Arena). Dopo la vittoria piena su Taranto, conquistata domenica al PalaBarton Energy, i ragazzi sono carichi e hanno avuto tutta la settimana per lavorare in vista di questa trasferta.

Dall’altra parte anche i padroni di casa puntano al bottino: spinti dal calore del proprio pubblico e forti dalla vittoria, nella scorsa giornata, sull’Allianz Milano, battuta al tiebreak tra le mura amiche, i ragazzi di coach Ortenzi ambiscono alla continuità di risultati, ma soprattutto a scavalcare Modena per posizionarsi a quell’ambito ottavo posto in classifica che varrebbe un posto nei play off, un traguardo certamente pregiato per una squadra neopromossa.

La squadra di Lorenzetti è partita ieri pomeriggio alla volta delle Marche, dove c’è grande attesa per l’arrivo dei campioni d’Italia: si preannuncia il sold out al PalaSavelli.