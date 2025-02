Sir Perugia, attenzione all’Allianz Milano . Piccinelli: "Dovremo essere aggressivi"

La sfida con l’Allianz Milano è alle porte. I Block Devils si preparano con una doppia seduta alla sfida di domani alle 18. Prevenzione in sala pesi al mattino e allenamento tecnico tattico sul taraflex nel pomeriggio per i ragazzi che si stanno preparando al rush finale della regular season sfruttando al massimo la settimana-tipo. "Sarà sicuramente una partita combattuta, come del resto tutte quelle che abbiamo affrontato fino ad oggi e come saranno quelle che andremo ad affrontare più avanti, nel senso che sarà una partita lunga che bisognerà sfruttare come punto di insegnamento per il prosieguo della stagione e i play off e i quarti di Champions", spiega il libero bianconero Alessandro Piccinelli, che ha vestito la maglia della Revivre Milano nella stagione 2017-2018. La squadra di coach Roberto Piazza è reduce dalla trasferta, per i Play Off di Champions, ad Ankara che si è imposta in casa in 4 set. Con il passaggio ai quarti già in tasca, i bianconeri si concentrano ora sul campionato, a cominciare dalla partita di domani, che sarà il penultimo match in casa di regular season. "Ci stiamo preparando al meglio per affrontare questa partita che sarà sicuramente intensa. Ci sarà da sudare e stare lì attaccati punto su punto".

Entrando nello specifico del roster meneghino, da cui quest’anno sono arrivati a Perugia Loser e Ishikawa, Piccinelli mette in guardia, evidenziando le ottime caratteristiche tecniche del gruppo. "Milano è una squadra che, anche se ha cambiato degli elementi, la conosciamo molto bene e conosciamo anche quanto ci “ha fatto male” negli anni scorsi. È una squadra che difende molto, che ha molte variazioni anche in battuta; quest’anno ha degli innesti di grande valore. Ha grandi varietà di colpi in attacco, un opposto che, se è in giornata, è molto continuo. Ha due schiacciatori come Matey Kaziskyi e Louati che è campione olimpico: è una squadra che ovviamente bisogna saper affrontare col giusto atteggiamento e poi mettere in campo la giusta energia! Bisogna secondo me aggredirli fin dal primo punto per cercare di far capire che Perugia è un campo insidioso e tosto. Milano sarà una squadra che poi anche nel prosieguo della stagione potremmo ritrovare. Mi aspetto una partita lunga e con un buon livello tecnico-tattico".

Intanto è attiva la vendita dei biglietti per il match con Monza per l’ultimo match casalingo della regular season in programma al Pala Barton Energy domenica 23 febbraio. Prosegue invece fino al giorno del match la vendita dei biglietti per il match di domani con Milano.