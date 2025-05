Sisas Pallacanestro Perugia sfida Pielle Livorno per la promozione in A2

Dentro o fuori. Dopo una regular season dominata in lungo e in largo con 27 vittorie su 28 partite e un primato, di fatto, mai in discussione, la Sisas Pallacanestro Perugia si trova ad affrontare il primo vero bivio della stagione. Al PalaPellini, alle 18,30, arriva la Pielle Livorno, che domenica scorsa ha battuto Firenze nel play di serie B femminile. C’è un solo risultato per le biancorosse di coach Posti che, in caso di vittoria, accederebbero al quadrangolare che assegna la promozione in A2 Semifinale di andata in programma in Veneto sabato 24 maggio, ritorno al PalaPellini sabato 31 maggio.

"Giugno è lontano e anche fine maggio è lontanissimo. Il presente – avverte subito Francesco Posti – si chiama Livorno. Servirà una partita perfetta. Non guardiamo la classifica e il distacco maturato durante la regular season perché ai playoff cambia tutto. Ho visto la sfida contro Firenze ed è stata l’ulteriore conferma di una squadra esperta che, durante la stagione, è cresciuta, arrivando con un entusiasmo incredibile a questo playoff. Noi sappiamo di avere tutto da perdere ma è da inizio anno che giochiamo con la pressione di chi, senza girarci intorno, vuole l’A2. Adesso è arrivato il momento decisivo. Servirà il sostegno di tutti. Il sogno resta quello di riportare il basket perugino in serie A. Inseguiamolo tutti insieme".