Troppo smog a Delhi, a rischio Bangladesh-Sri Lanka ai Mondiali di cricket

Delhi (India), 6 novembre – Troppo smog per giocare. Gli alti livelli di inquinamento mettono in forse la partita del Campionato del mondo di cricket prevista per questa sera a Delhi, che dovrebbe vedere in campo le squadre di Bangladesh e Sri Lanka. Mentre i giocatori del Bangladesh sono rimasti al chiuso, quelli dello Sri Lanka si sono allenati indossando maschere antismog. L’allarmante indice dell'inquinamento Aqi registrato ieri, 460, ha indotto le autorità a prolungare la chiusura delle scuole elementari fino al 10 novembre e a consigliare per tutte le altre lezioni online. L'allenatore dello Sri Lanka Chandika Hathurusinghe ha detto che la sua federazione sta cercando di minimizzare l'esposizione dei giocatori all'inquinamento, in vista del match di questa sera. Secondo l'India Meteorological Department (IMD), nuove condizioni atmosferiche capaci di favorire la dispersione degli agenti inquinanti potrebbero verificarsi a partire da martedì, grazie all'influenza di una perturbazione da occidente che, partita dal Mediterraneo, potrebbe portare piogge sull'India nordoccidentale.